Waze affiche enfin les bornes de recharge électriques, il était temps

Après une premier essai lors de la période estivale de 2022, Waze se décide enfin à intégrer définitivement l'affichage des bornes de recharge pour voitures électriques.

Mieux vaut tard que jamais comme dit l'adage. Waze, l'application de cartographie aux 20 millions d'utilisateurs en France, vient enfin de rattraper son retard face à la concurrence sur un point bien précis : l'affichage des bornes de recharge pour les voitures électriques.

Il était temps, puisque Google Maps propose cette fonctionnalité depuis décembre 2022. Sur l'appli de la firme de Mountain View, les utilisateurs peuvent rechercher les prises compatibles avec leur véhicule et trier les résultats par types de bornes, réseaux de paiement ou encore par vitesse de recharge.

A l'occasion des vacances d'été 2022, Waze s'était associée à Norauto pour afficher les bornes de recharges électriques sur les principaux axes autoroutiers. Seulement, l'appli était loin d'afficher le parc complet de bornes disponibles en France (13 000 sur plus de 82 000 aujourd'hui), et surtout elle n'est pas restée active très longtemps. Pour cause, Waze l'a supprimé dès le 28 août 2022.

Waze affiche enfin les bornes de recharge rapides

Mais bonne nouvelle, Waze vient de confirmer dans un communiqué de presse le retour de l'affichage des stations de recharge à proximité de votre localisation. Désormais, les Wazers pourront visualiser sur la carte l'emplacement des bornes, les types de prises disponibles, leur nombre et leur puissance. Et cette fois-ci, l'intégralité des bornes du pays sera affichée. Et Waze étant avant tout une appli participative, les données seront mises à jour en temps réel grâce aux contributions des utilisateurs.

Pour en profiter, rien de plus simple :

Les Wazers seront invités à indiquer s'ils conduisent des véhicules électriques et à préciser les types de prises dont ils ont besoin pour se recharger, directement sur l'application

Une fois les informations mises à jour, les Wazers pourront rechercher des stations de recharge et trouver celles qui correspondent au mieux à leurs besoins

Attention toutefois, Waze précise que la fonctionnalité sera déployé progressivement dans les semaines à venir. Pour l'instant disponible au Brésil et en Israël, l'affichage des bornes de recharge sera accessible en France entre entre la mi et fin avril 2023 selon les équipes de l'appli.