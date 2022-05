Apple Music est désormais disponible sur l’application Waze

Après plusieurs années d’attente, Waze a enfin introduit la prise en charge d'Apple Music sur les iPhone, ce qui vous permet de contrôler votre musique par le biais du lecteur audio intégré de l'application de navigation.

Apple Music est désormais disponible directement dans Waze, propriété de Google, offrant ainsi aux utilisateurs un accès plus facile et plus sûr au catalogue d'Apple Music pendant leurs déplacements à partir de l'application Waze sur iOS. Cette intégration signifie qu'une fois que vous aurez autorisé Apple Music sur Waze, vous pourrez accéder au service de streaming musical du fabricant américain directement à partir du lecteur audio de Waze pendant vos trajets en voiture.

Apple Music rejoint ainsi enfin une foule d'autres services de streaming audio qui étaient déjà disponibles sur Waze. L'application a d'abord déployé un support pour Spotify en 2017, puis a ajouté Pandora, TuneIn et Deezer. En plus d'autres services musicaux populaires comme Amazon Music, YouTube Music en 2019 et iHeartRadio, Waze prend également en charge un certain nombre d'applications dédiées aux podcasts, aux actualités et aux livres audio, comme Audible, NPR One et Stitcher. Apple rattrape donc enfin son retard sur ses concurrents.

Comment utiliser Apple Music sur Waze ?

Si vous souhaitez utiliser Apple Music sur votre application Waze, il vous suffit d’appuyer sur l'icône de la note de musique sur l'écran d'accueil. Apple Music devrait maintenant apparaître comme une option si votre téléphone est connecté à un compte Apple Music. Si ce n’est pas le cas, voici la marche à suivre :

Ouvrez Waze et sélectionnez “Mon Waze” en bas à gauche, puis sélectionnez l'icône d'engrenage en haut à gauche pour ouvrir les paramètres

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Audio Player

Sélectionnez ensuite le service de streaming musical pour ouvrir un menu simplifié directement dans Waze.

Désormais, tout le contenu d'Apple Music, y compris les listes de lecture et les stations de radio, sera accessible directement depuis le lecteur audio de Waze. Au cours des derniers mois, Apple a intégré son service de streaming musical à plusieurs autres services et produits, dont notamment la PlayStation 5 à la fin de l’année dernière.

Source : Google