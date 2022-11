Google Maps : un nouveau filtre permet de n’afficher que les bornes de recharge rapide

Google améliore constamment tous ses services. L'amélioration du jour concerne les possesseurs de voiture électrique. Grâce au nouveau filtre proposé dans l'application, ils pourront en un coup d'œil savoir où se trouve la station de recharge rapide la plus proche.

Google Maps n’en finit plus de s’améliorer. En plus de faire le plein de nouveautés en réalité virtuelle, comme cette fonctionnalité qui aide à obtenir des informations sur notre environnement à travers la caméra de votre smartphone, Google Maps propose désormais une fonctionnalité qui sauvera probablement la mise à de nombreux automobilistes au bord de la panne sèche. En effet, l’application de cartographie indique désormais la position des bornes de recharge rapide.

À lire — Google paie ses concurrents pour qu’ils ne créent pas d’alternative au Play Store, c’est illégal

Google Maps affichait déjà les informations concernant les bornes de recharge électrique : à quelles distances elles se trouvent, combien sont disponibles. Désormais, si vous saisissez « station de recharge électrique » et activez le filtre « recharge rapide », Google Maps affichera uniquement les bornes de recharge d’une capacité de 50 kW au moins. Dans la même idée de praticité, vous pouvez aussi filtrer les stations qui ne proposent pas le bon type de prise pour votre véhicule. Cette nouvelle fonctionnalité a d’ores et déjà été déployée partout dans le monde, sur Android comme sur iOS.

Avec cette fonctionnalité, Google Maps choie tout particulièrement les voitures électriques

Google Maps est une application toujous plus indispensable. Que vous soyez piéton, automobiliste ou même cycliste, la liste de ses fonctionnalités utiles ou simplement bluffantes ne cesse de s’allonger. Parmi celles que l’on apprécie le plus, mentionnons Immersive View, disponible depuis le mois dernier. Cette dernière fonctionne de concert avec Street View et vous permet d’explorer virtuellement les magasins et restaurants de Los Angeles, London, New York, San Francisco et Tokyo. Espérons qu’elle sera très bientôt disponible en France.

Google ne s’intéresse pas qu’aux particuliers. Google Maps intègre désormais une technologie qui permet de déterminer quel est l’itinéraire le plus économe en énergie, que vous conduisiez un véhicule thermique ou électrique. La firme de Mountain View va mettre cette technologie à la disposition des entreprises afin de leur permettre de réaliser des économies d’échelle. Cette API n’est pas encore disponible, mais Google a affirmé qu’elle devrait être mise à disposition avant la fin de l’année.

Source : Google