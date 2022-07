Voitures électriques : Waze va désormais indiquer les bornes de recharge

L'application de guidage communautaire a annoncé s'allier avec Norauto afin de faciliter la recherche de bornes de recharge électrique pendant un trajet. Cette mesure est en place pour faciliter le départ en vacances des propriétaires de voitures électriques. Elle prendra fin le 28 août prochain.

C'est une nouveauté intéressante que vient d'annoncer Waze pour améliorer l'expérience de ses utilisateurs. Après avoir ajouté Apple Music sur l'application et après avoir permis aux automobilistes de trouver la station d'essence la moins chère, Waze va désormais guider les utilisateurs vers les bornes de recharge électrique. Bien entendu, cette nouvelle concerne exclusivement les propriétaires de voitures électriques.

Les voitures électriques se vendent en effet comme des petits pains en France et nous allons en croiser de plus en plus sur les routes. Et plus particulièrement cet été dans le cadre des départs en vacances notamment. Pour cette raison, Waze s'est allié avec Norauto afin de proposer à ses utilisateurs de trouver facilement et rapidement la station de recharge la plus proche sur un trajet.

Waze va désormais vous guider vers les stations de recharge électrique

Waze ajoute donc une nouvelle fonctionnalité à son arc. Désormais, l'application va donc proposer l'emplacement d'une partie des bornes de recharge électrique de France. L'application de guidage communautaire affirme en répertorier plus de 13 000 à travers tout le territoire. Si ce nombre peut paraître assez bas quand on sait que la France détient environ 60 000 stations de recharge électrique dans le pays, cela s'explique par le fait que Waze va seulement indiquer les bornes de recharge les plus populaires.

De ce fait, l’entreprise a travaillé sur sa base de données afin de déterminer les routes les plus empruntées durant les vacances. Les bornes de recharge en question seront repérables sur l'application avec l'épingle Norauto sur la carte. Il sera aussi possible de directement rechercher une station de recharge dans la barre de recherche. Le dispositif est en place cet été et cela jusqu'au 28 août prochain. Pour l'heure, ni Waze ni Norauto n'ont confirmé que la fonctionnalité sera étendue plus longtemps par la suite.

À lire aussi : Waze, Coyote : le Conseil constitutionnel annule finalement l’interdiction de signaler les contrôles routiers