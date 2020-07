watchOS 7 : date de sortie, nouveautés, Apple Watch compatibles, tout savoir

Apple va bientôt lancer watchOS 7, la nouvelle version de son OS pour wearable, en marge de la sortie des Apple Watch Series 6. Mais la mise à jour du système d’exploitation sera aussi disponible sur d’anciens modèles de la montre connectée. Nous avons rassemblé toutes les informations importantes à connaître autour de watchOS 7, et notamment les nouvelles fonctionnalités prévues, pour vous les introduire dans le présent papier.

À l’occasion de la WWDC 2020 virtuelle qui s’est tenue à la fin du mois de juin, Apple nous a abreuvés de détails sur les évolutions de son système d’exploitation pour montres connectées lors d’une présentation de watchOS 7, la prochaine mise à jour majeure de l’OS. Nous vous récapitulons dans ce dossier tout ce que l’on sait à ce jour sur watchOS 7, en gardant à l’esprit que la firme de Cupertino peut bien sûr nous réserver quelques surprises de dernière minute.

📆 Quand sera disponible watchOS 7 ?

Actuellement, watchOS 7 est en bêta développeurs. Ces derniers y ont accès afin de développer des applications et mises à jour compatibles avec la nouvelle version du système d’exploitation et de tirer avantage des nouvelles fonctionnalités apportées par celle-ci.

Apple a annoncé prévoir lancer la bêta publique courant juillet. Quand elle sera disponible, tout le monde pourra donc en profiter, il suffit de s’inscrire au programme de logiciels bêta d’Apple. Gardez à l’esprit qu’il ne s’agira pas encore d’une version stable et que quelques bugs pourraient être présents. Mais l’expérience générale devrait tout de même être tout à fait satisfaisante.

Enfin, watchOS 7 sortira à l’automne (septembre-octobre) dans sa version finale en même temps que les Apple Watch Series 6, la nouvelle génération de montres connectées de la marque à la pomme.

⌚ Quelles sont les Apple Watch compatibles avec watchOS 7 ?

Apple se montre plutôt généreux quant au suivi logiciel de ses produits. On le constate sur le marché des smartphones, ses iPhone sont bien plus longtemps mis à jour que leurs concurrents chez Android. Quand il n’y a pas de contrainte matérielle à mettre à jour un appareil, Apple propose généralement un update.

Voici la liste des Apple Watch qui auront droit à watchOS 7 :

Apple Watch Series 6 : installé nativement

installé nativement Apple Watch Series 5 : mise à jour

mise à jour Apple Watch Series 4 : mise à jour

mise à jour Apple Watch Series 3 : mise à jour

Les Apple Watch sous watchOS 7 pourront être couplés à n’importe quel iPhone sous iOS 14, la prochaine mise à jour majeure du logiciel des mobiles d’Apple. Retrouvez ici la liste des iPhone compatibles avec iOS 14 (à partir de l’iPhone 6s et tous les iPhone plus récents).

🎁 Quelles sont les nouveautés apportées par watchOS 7 ?

La plupart des fonctionnalités que nous allons citer ci-après seront disponibles sur toutes les Apple Watch sous watchOS 7. Mais il est possible que pour une question de restriction matérielle, certaines d’entre elles soient réservées aux Apple Watch Series 6.

Les cadrans

Les cadrans sont très importants sur les montres connectées pour des raisons aussi bien esthétiques que pratiques. Ils permettent de personnaliser sa smartwatch pour qu’elle soit à son goût et qu’elle affiche les informations importantes d’une manière qui convient à l’utilisateur.

Mais le choix est limité, et Apple veut corriger le tir avec watchOS 7, qui permet de rechercher et de partager des combinaisons de configuration de cadran en fonction des activités pratiquées et du mode de vie. Ils peuvent être modifiés à l’envi et partagés simplement par différents moyens : simple message ou mail, à télécharger sur un site web ou depuis l’App Store…

Les développeurs peuvent désormais afficher plusieurs complications par application sur un seul cadran, faisant ainsi sauter une limite des anciennes versions de l’OS. Pour rappel, les complications sont équivalentes aux widgets des smartphones, mais se dédient aux Apple Watch.

Les cadrans directement proposés par Apple ont quant à eux été revus, avec plus d’options de personnalisation et un accès simplifié aux applications dont l’utilisateur a le plus recours. En plus du cadran Chronographe déjà disponible, un cadran Chronographe Pro fait son apparition. Sa particularité ? Il affiche un tachymètre pour calculer la vitesse d’un objet en mouvement. Le cadran Photos dispose désormais d’un filtre de couleur, alors que le cadran Extra large supporte l’affichage d’une complication plus riche.

Une fonction de suivi du sommeil native

L’anomalie est enfin réparée, Apple propose finalement une option de suivi du sommeil native avec watchOS 7. Il était temps. Ses montres connectées disposaient déjà des capteurs nécessaires au bon fonctionnement d’une telle fonctionnalité, mais jusqu’ici elles étaient privées de solutions logicielles directement intégrées. Les utilisateurs devaient alors se rabattre sur des applications tierces.

Le nouvel outil semble en tout cas des plus complets, avec toutes les mesures de suivi et toutes les options de gestion du sommeil que l’on retrouve chez la concurrence. De quoi mieux comprendre ses besoins en termes de sommeil, trouver l’heure de coucher idéale ou encore mettre en place une routine de sommeil efficace.

Grâce à l’accéléromètre qui équipe les Apple Watch, les micromouvements déclenchés par la respiration pendant le sommeil sont détectés. La smartwatch les enregistre et les analyse afin de calculer les phases de sommeil et le temps passé à dormir chaque nuit. Des données qui peuvent ensuite être consultées afin de mieux appréhender la manière dont se déroule son sommeil, et ajuster ses habitudes en fonction pour l’améliorer.

Avec le service Wind Down, vous pouvez indiquer l’horaire auquel vous souhaitez vous coucher et celui auquel vous désirez vous lever. Quand il est temps de dormir, votre Apple Watch passe alors automatiquement en mode Ne pas déranger pour éviter d’être happé par des notifications et la luminosité de l’écran diminue. Une musique d’ambiance ou une séance de médiation peuvent également être programmées. Si le niveau de batterie est faible, l’Apple Watch peut prévenir son utilisateur qu’il est peut-être temps de la recharger une heure avant l’horaire de coucher indiqué.

Pour le réveil, vous avez le choix. Des sons doux peuvent être joués, ou vous pouvez aussi compter sur l’alarme haptique silencieuse (vibration de la montre), qui a le mérite de ne réveiller que vous. Votre partenaire peut ainsi continuer à dormir tranquillement.

De nouvelles activités

L’application Exercice proposait déjà de nombreux choix d’activité, elle s’en enrichit de quatre supplémentaires : Gainage, Danse, Renforcement fonctionnel et Récupération. Ces quatre nouvelles activités physiques disposent donc d’un mode qui leur est consacré pour mesurer avec le plus de précision possible le rythme cardiaque, les mouvements du porteur et toutes les données utiles.

Par exemple pour la danse, les informations collectées par le capteur de fréquence cardiaque, l’accéléromètre et le gyroscope sont recoupées et soumises à un algorithme, qui va associer les données à des mouvements et à une mesure de l’intensité, pour ensuite estimer la dépense calorique de la session.

Comme d’habitude, il est possible d’accéder à toutes les données présentées de manière visuelle sur l’application mobile, qui ne s’appelle plus Activité comme jusqu’à présent, mais a été renommée Fitness. Celle-ci a d’ailleurs subi une refonte et est désormais plus complète, plus claire et plus ordonnée.

Une navigation améliorée à vélo

Avant watchOS 7, parcourir un itinéraire en vélo grâce à la navigation de Plans sans sortir son smartphone pouvait relever du challenge. Il n’y avait pas de visuel de la direction à prendre, il fallait se contenter d’un retour haptique au poignet pour savoir quand tourner. Désormais, les itinéraires seront lisibles directement sur l’Apple Watch, et vous serez notifiés lorsque vous devez effectuer une action spéciale, comme emprunter des escaliers ou parcourir un tronçon du chemin à pied.

Vous avez à disposition plusieurs propositions de trajets, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez ainsi éviter les pentes fortes par exemple, ou au contraire prendre le chemin le plus direct même si celui-ci est difficile à parcourir.

watchOS 7 nous apprend à mieux nous laver les mains

L’Apple Watch n’a jamais aussi bien marché auprès des consommateurs que depuis son virage vers la santé. En cette période trouble d’épidémie de COVID-19, watchOS s’adapte pour nous aider à nous laver plus efficacement les mains, et ainsi limiter la propagation de maladies.

Grâce aux capteurs de mouvement, au micro et à une dose de machine learning, une Apple Watch sous watchOS 7 est capable de détecter quand vous êtes en train de vous laver les mains. Elle déclenche alors un minuteur de 20 secondes. Si vous arrêtez de vous laver les mains avant, la montre connectée vous incite à continuer encore un peu jusqu’à atteindre la fin du chronomètre.

La fréquence et la durée de chaque lavage de mains sont disponibles sur l’application mobile Santé, qui a aussi un but didactique puisqu’elle explique l’importance de se laver régulièrement les mains.

Les alertes en cas d’exposition prolongée au bruit

Toujours dans le domaine de la santé, watchOS 7 surveille aussi notre audition. Il est déjà possible de mesurer le niveau de bruit ambiant et la durée d’exposition à celui-ci depuis watchOS 6, mais son successeur va encore plus loin en la matière.

Lorsqu’un utilisateur écoute un contenu audio avec un niveau sonore élevé et trop longtemps, une notification apparaît pour lui signifier les risques de perte auditive qu’engendre son comportement, avec des explications sur la perte auditive à long terme.

Apple s’appuie sur les données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour cette fonctionnalité, à savoir qu’un niveau sonore de 80 décibels pendant 40 heures par semaine est acceptable et ne présente pas de risques pour l’audition, mais qu’il faut commencer à se méfier dès que l’on dépasse ces chiffres.

L’application Santé recense le temps d’exposition à des niveaux de décibels élevés et permet de définir une limite de niveau sonore à ne pas dépasser lorsqu’un casque ou des écouteurs sont branchés.

Siri toujours plus complète

En matière d’assistant vocal, Apple a encore des progrès à faire. Tout le monde s’accorde à dire que Google Assistant est plus efficace que Siri, et même Alexa semble s’en sortir mieux dans les comparatifs. Heureusement, il reste Cortana pour ne pas porter le bonnet d’âne de la classe.

Quoi qu’il en soit, Siri bénéficie de nouvelles fonctionnalités sur Apple Watch avec la mise à jour watchOS 7. Il est désormais possible de lui demander d’effectuer une traduction depuis et vers un certain nombre de langues, comme prochainement sur iPhone avec iOS 14. La dictée de texte est également améliorée, alors que l’annonce des messages avec Siri débarque sur les montres connectées.

Nouvelles complications

Les Raccourcis de Siri, qui permettent de programmer une ou plusieurs tâches à lancer rapidement, sont désormais disponibles sur l’Apple Watch sous forme de complications.

D’autres fonctionnalités comme Télécommande de l’appareil photo et Veille rejoignent également les rangs des services présents sous la forme de complications.

Nouvelles mesures de mobilité

Celles-ci sont avant tout à destination du personnel médical pour l’évaluation de la capacité des patients à se déplacer avec un handicap ou s’ils sont âgés. Les mesures concernées sont : cardio fitness faible intensité, vitesse de marche, vitesse de descente des escaliers, vitesse d’ascension des escaliers, distance parcourue à pied en six minutes, temps passé en double appui, longueur des pas et asymétrie.