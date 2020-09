Apple Watch Series 3 : la mise à jour watchOS 7 provoque reboots et bugs en pagaille

Des utilisateurs de Apple Watch Series 3 rapportent être victimes de bugs en série après la mise à jour de leur smartwatch vers watchOS 7. Les appareils mis à jour sont touchés par des redémarrages intempestifs, des baisses des performances et divers bugs dans l'interface. Apple n'a toujours pas réglé le gros des problèmes.

watchOS 7 est-il la “pire des mises à jour” jamais poussée sur Apple Watch Series 3 ? De nombreux utilisateurs se plaignent de bugs frustrants et autres problèmes de performances suite au passage à la nouvelle version de l'OS des smartwatch Apple. La mise à jour, disponible depuis la semaine dernière, a été automatiquement poussée sur des millions de montres.

Apple Watch Series 3 : watchOS 7 est vraisemblablement la dernière mise à jour majeure

Apple a entre-temps lancé un correctif (watchOS 7.0.1) – mais le gros des problèmes reste. Or, il est impossible de repasser sous watchOS 6 après la mise à jour. Un utilisateur cité par 9to5mac explique : “ma montre redémarre toute seule plusieurs fois par jours, me demande mon mot de passe et ne montre plus aucune stat sur mon activité. Je n'ai jamais eu de tel problème sous watchOS 6 ou antérieurs”.

Un autre : “ma Series 3 a terminé une mise à jour automatique pendant la nuit vers watchOS 7. Aujourd'hui, elle s'est éteinte toute seule au moins trois fois, s'est verrouillée sur mon poignet autour de quatre fois, a échoué à charger les complications sur de multiples cadrants (météo, cercles d'activité, date, etc), et s'est déconnectée de mon téléphone au moins deux fois. Il s'agit de la mise à jour la plus criblée de bugs que je n'ai jamais vue”.

Apple est à ce stade probablement déjà en train de concocter un correctif pour régler les problèmes. Pour autant, comme le relève 9to5Mac, les Apple Watch Series 3 lancées en 2017 – il y a donc trois ans – sont les plus anciens modèles à être encore pris en charge par watchOS 7. Il y a fort à parier que la puce S3 de ces montres est un peu juste pour lancer la toute dernière mouture de l'OS pour smartwatch.

Et qu'il s'agit peut-être du signe que ces montres ne prendront pas en charge de futures versions de watchOS. Vous avez une Apple Watch Series 3 et êtes touché par ces problèmes ? Partagez votre retour dans les commentaires.