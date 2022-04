VPN : 72% de réduction chez NordVPN

Si vous cherchez à souscrire à un abonnement VPN de qualité à bas prix, l'une des meilleures offres du moment est à retrouver chez NordVPN. Le fournisseur propose 72% de réduction sur son offre de 2 ans.

Les VPN sont de plus en plus populaires comme l'atteste la forte augmentation de leur usage en France l'année dernière. La tendance va très certainement se poursuivre en 2022 et si vous comptez prendre un abonnement VPN et cherchez une solution de bonne qualité à bas prix, nous vous recommandons de regarder de près l'offre NordVPN du moment.

Cette solution fait partie du top 3 des meilleurs VPN du marché. Pour naviguer en tout anonymat et surtout protéger vos activés en ligne, recherchez avant tout un fournisseur de confiance. Et parce qu'il jouit d'une solide réputation dans ce domaine, NordVPN bénéficie de la confiance de millions d'utilisateurs dans le monde.

L'abonnement VPN mensuel chez NordVPN est facturé 10,49 € par mois. Mais il y a une bonne nouvelle : vous n'avez pas à payer aussi cher pour profiter de ses services. Il suffit d'opter pour un abonnement longue durée. En l'occurrence celui de 2 ans qui vous donne droit dans un premier temps à une réduction de 72%. Vous pouvez donc souscrire à NordVPN au prix de 2,89 € par mois au lieu de 10,49 €. Ce n'est pas tout.

Une offre VPN de qualité à partir 2,89 € par mois

Le prix mensuel du VPN vous revient donc à 2,89 €. Vous paierez ainsi 69,36 € pour 24 mois d'abonnement. Pour ce qui est des caractéristiques, NordVPN offre des débits très confortables pour vos différents usages d'Internet. C'est l'un des critères importants pour choisir un bon VPN. Il dispose de plus de 5000 serveurs dans 60 pays, ce qui vous offre des possibilités de choix variées. Vous pouvez par ailleurs utiliser ce VPN sur jusqu'à 6 appareils simultanément.

Enfin, NordVPN dispose de son propre protocole de tunneling : le NordLynx qui assure une protection renforcée de vos communications grâce notamment à un chiffrement AES-256. Pour tout savoir sur cette solution, n'hésitez pas à consulter notre test de NordVPN où nous vous donnons notre avis sur le fournisseur.