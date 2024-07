Vous voulez réinitialiser votre Pixel 6 sans le bloquer ? Google a la solution en attendant un correctif

Un nombre croissant de propriétaires de Google Pixel 6 rencontrent un problème étrange après avoir tenté une réinitialisation d'usine de leur appareil. Ce problème, causé par des mises à jour récentes, empêche le démarrage du téléphone. Voici ce que vous pouvez faire.

Depuis l'arrivée d'Android 14, les problèmes s'accumulent pour les utilisateurs de Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a. Lancée le 4 octobre 2023, cette nouvelle version de l'OS a provoqué de nombreux bugs sur ces appareils. Les utilisateurs ont signalé des soucis d'accès au stockage interne, des plantages répétés du launcher et des dysfonctionnements des paramètres.

Un nouveau problème vient s'ajouter à cette liste : un nombre croissant de propriétaires de Pixel 6 signalent que leurs appareils se briquent après une réinitialisation des paramètres d’usine. Ce problème semble être lié aux mises à jour récentes. Les appareils affectés ne parviennent pas à démarrer et affichent un message d'erreur qui indique que le système Android ne peut pas être chargé. Les utilisateurs sont invités à effectuer une seconde réinitialisation d'usine, mais cela ne résout pas le problème.

Google travaille sur une solution pour ce problème qui rend les Pixel 6 inutilisables

Google a reconnu l'existence de ce problème. Un expert produit sur les forums de la société a confirmé qu'il s'agit d'un souci connu et qu’il est en cours d'investigation. L’entreprise recommande désormais une procédure spécifique pour éviter que les appareils ne se briquent et soient utilisables lors d'une réinitialisation d'usine. Si une mise à jour système a été récemment installée, il est conseillé de laisser l'appareil allumé et inactif pendant 15 minutes après le redémarrage avant de procéder à la réinitialisation.

Une alternative consiste à effectuer la réinitialisation d'usine avant d'installer la dernière mise à jour système. La plupart des utilisateurs concernés semblent utiliser Android 14. Pour ceux qui ont déjà rencontré ce problème et dont les appareils affichent le message “Cannot load Android system”, Google travaille sur une solution. Bien que les données puissent être récupérées, l'absence de téléphone fonctionnel reste un inconvénient de taille. La société continue de surveiller la situation et promet de fournir des mises à jour et des solutions dès qu'elles seront disponibles.