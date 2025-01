Vous voulez arrêter de fumer ? Voici comment votre montre connectée pourra bientôt vous aider

Des chercheurs britanniques ont développé une application innovante capable d’aider à arrêter de fumer. Ce logiciel exploite les capteurs de mouvement d’une montre connectée pour accompagner les utilisateurs dans leur démarche.

Les montres connectées occupent aujourd’hui une place importante dans la gestion de la santé au quotidien. Elles permettent de mesurer des données précises comme le rythme cardiaque, les calories brûlées ou encore la masse graisseuse. Des études montrent même que certains modèles rivalisent de précision avec des équipements médicaux spécialisés. Ces montres, comme la Galaxy Watch 7, montrent que ces technologies évoluent constamment pour répondre à de nouveaux besoins.

Des chercheurs de l’université de Bristol, au Royaume-Uni, ont conçu une application capable de détecter les mouvements typiques d’un fumeur grâce aux capteurs de mouvement d’une montre connectée. L’objectif est de prévenir les rechutes en envoyant des messages de soutien au moment critique. Testé sur 18 participants fumant plus de 10 cigarettes par jour, ce dispositif a démontré son potentiel lors d’une étude de deux semaines.

Cette application détecte les gestes liés à la consommation de tabac pour prévenir les rechutes

Lorsque l’application détecte un geste associé à la cigarette, elle envoie une vibration et un message de soutien, comme “Arrêter de fumer vous permet de mieux respirer. Arrêter, c’est bien.” Les participants pouvaient également suivre leur consommation quotidienne, incluant le nombre de cigarettes fumées et les bouffées prises. 61 % des utilisateurs ont trouvé ces messages utiles, certains affirmant qu’ils les ont aidés à réduire leur consommation ou à réfléchir avant d’allumer une cigarette. Toutefois, d’autres ont regretté le manque de variété et la répétition des messages.

Les chercheurs ont choisi une montre connectée plutôt qu’un smartphone pour son côté pratique et moins intrusif. 66 % des participants ont trouvé qu’il était acceptable de porter ce dispositif au quotidien. Cependant, l’étude reste limitée à une courte période, et les chercheurs prévoient de mener des essais sur une durée plus longue pour confirmer l’efficacité de cette méthode. Si ces résultats sont positifs, cette application pourrait devenir un outil précieux pour accompagner les fumeurs, tout en enrichissant les fonctionnalités de santé déjà proposées par les montres connectées.

Source : University of Bristol (Jisc)