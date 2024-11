Votre montre connectée Android va pouvoir enfin jouer de la musique toute seule, voici comment

Google prépare une surprise musicale pour les montres connectées Android. Une nouvelle fonctionnalité pourrait permettre de profiter de vos contenus audio d’une manière inédite. Cette évolution promet de simplifier votre quotidien tout en rendant ces appareils encore plus pratiques.

Les montres connectées Android sont déjà des outils polyvalents, capables de suivre vos activités physiques, de gérer vos notifications et même d’assister vos journées avec des commandes vocales. Pourtant, une fonctionnalité manque encore : la lecture de musique ou de podcasts directement sur leurs haut-parleurs. Actuellement, ces montres nécessitent des appareils Bluetooth, une contrainte que Google semble prêt à éliminer.

Avec Wear OS 5.1, Google teste une option permettant de lire des médias via les haut-parleurs intégrés des montres compatibles. Cette nouveauté, repérée dans les notes de version pour développeurs, simplifierait l’utilisation des montres connectées dans des situations où les écouteurs ne sont pas disponibles. Parmi les appareils concernés, des modèles comme la Samsung Galaxy Watch 7 pourraient figurer dans la liste des montres compatibles, bien que Google n’ait pas encore dévoilé de détails précis.

Wear OS 5.1 transforme les haut-parleurs des montres en lecteurs audio

Selon les informations fournies, seules les montres dotées de haut-parleurs capables de prendre en charge la lecture multimédia seront compatibles. Une fois activée, cette fonctionnalité permettra de les choisir pour écouter de la musique ou des podcasts via des applications comme YouTube Music ou Spotify. Cette avancée est notable par rapport aux versions actuelles de Wear OS, où l’audio est limité aux appareils Bluetooth. Les Galaxy Watch 7 et la Pixel Watch 3 pourraient profiter pleinement de cette amélioration qui va les rendre encore plus polyvalentes.

Cette nouveauté ne sera cependant pas disponible immédiatement pour tous les appareils. Par exemple, les utilisateurs de la Pixel Watch devront attendre une mise à jour logicielle prévue en mars 2025 pour en profiter. D’autres modèles pourraient être pris en charge dans les mois suivants. Cette fonctionnalité, bien que simple en apparence, répond à une demande de longue date des utilisateurs. Elle permettrait, par exemple, d’écouter un podcast rapide ou de la musique d’ambiance directement depuis sa montre, sans casque. Une évolution qui rapproche encore davantage ces appareils de véritables outils multimédias autonomes.