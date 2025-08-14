Microsoft Edge va subir une refonte d’interface majeure, avec Copilot au centre de l’expérience

Microsoft Edge va se doter d'une nouvelle interface Olympia, qui mise tout sur l'expérience Copilot et IA. Le navigateur est sur le point de tout bouleverser.

Microsoft est en train de préparer une refonte importante de l'interface de son navigateur web Edge. Cette nouvelle UI est connue sous le nom de code Olympia, et on en a désormais un premier aperçu. Elle a commencé à être déployée sur la version Canary (pré-bêta) d'Edge. Elle est encore loin d'être fonctionnelle et de nombreux éléments ne répondent pas quand on cherche à interagir avec eux, mais il y a tout de même des enseignements à tirer de cette version.

Copilot occupe déjà une place importante au sein du navigateur, celle-ci est plus que jamais confirmée avec Olympia. L'assistant IA de Microsoft est directement intégré dans la barre d'adresse, qui a été épurée et centrée pour l'occasion. Copilot était jusqu'ici positionné dans le coin supérieur droit, pas forcément mis en évidence. L'expérience d'Edge s'articule à présent autour de lui.

Edge Olympia, une interface pensée pour l'IA

Les onglets sont déplacés en dessous de la barre d'adresse, alors qu'ils étaient en haut jusqu'ici, comme sur la majorité des navigateurs web. Si l'on choisit l'option des onglets verticaux, ceux-ci sont accessibles via un bouton déroulant en haut à gauche de l'interface, qui fait apparaître la barre latérale verticale, rapporte Windows Central.

D'une manière générale, ce design est bien plus minimaliste et semble conçu pour guider l'utilisateur vers une requête textuelle ou vocale à Copilot, reléguant les autres options au second plan. La proposition est si radicale qu'on peut se demander s'il s'agit vraiment de l'interface de base du futur Edge, ce qui confirmerait que Microsoft mise tout sur son assistant IA et veut délaisser la recherche web.

Olympia pourrait aussi constituer l'UI du mode Copilot d'Edge, dont nous vous avons déjà parlé. Il s'agit d'une interface optimisée spécialement pour une expérience basée sur l'IA. Dans ce mode, Copilot pourrait même accéder à notre historique de navigation ou à nos onglets ouverts pour nous répondre de manière plus personnalisée. Celui-ci serait facultatif, dans un premier temps en tout cas. Mais pourrait bien devenir l'unique avenir d'Edge à mesure que l'IA est adoptée par les utilisateurs.