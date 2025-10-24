Microsoft copie le navigateur Atlas de ChatGPT pour transformer Edge, l’IA peut désormais tout faire

Alors que le navigateur Web Atlas de ChatGPT change la manière dont nous surfons sur Internet, Microsoft s'en inspire pour le sien, Edge, avec l'amélioration du Mode Copilot.

Nous assistons à un tournant dans l'histoire d'Internet. Chrome, Firefox, Safari… Les navigateurs que nous utilisons depuis des années pour consulter les sites Web vont radicalement changer avec l'introduction de l'intelligence artificielle. Et pas la peine d'attendre pour le voir : il est possible d'essayer dès à présent des navigateurs basés sur le principe de l'IA agentique. En clair, plutôt que de faire des recherches sur un moteur puis consulter les résultats, vous indiquez au programme l'objectif final à atteindre.

Par exemple, “organise un séjour du vendredi soir au lundi matin dans telle ville pour deux personnes avec un budget maximum de 800 euros. On aime les musées d'art moderne, mais aussi les lieux historiques anciens. Prévois aussi les repas du midi et du soir, sachant qu'il faut des plats sans viande, sans que ce soit exclusivement végétarien“. Le navigateur va alors comparer les transports, hébergements, restaurants… Puis vous résumer tout ça, comme si vous aviez un assistant personnel. Exactement ce que propose Atlas d'OpenAI. Et maintenant Edge.

Le Mode Copilot de Edge s'améliore pour ressembler au navigateur Atlas d'OpenAI

Microsoft annonce plusieurs nouveautés pour le Mode Copilot de son navigateur Edge, apparu en juillet 2025. Il s'inspire (pour ne pas dire copie) les possibilités offertes par Atlas. Entre autres, la possibilité d’autoriser l'accès à votre historique. Vous pourrez ainsi demander : “Retrouve la veste rouge que j'avais vu sur tel site de vente en ligne la semaine dernière“. Arrive aussi Journeys, qui permet de reprendre des projets laissés en suspens sans avoir à mettre les sites nécessaires en favoris.

Pour formuler vos requêtes, vous pouvez aussi bien écrire que parler naturellement. Comme souvent, ces nouveautés sont disponibles uniquement aux États-Unis dans un premier temps. Rappelons également que si elles sont pour l'instant gratuites, il faudra ensuite payer un abonnement à Copilot afin d'y accéder. La vidéo ci-dessous montre ce qu'il est possible de faire avec le Mode Copilot de Edge.