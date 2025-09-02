Attention, l’écran de votre Pixel 10 tout neuf peut vous lâcher sans prévenir

Plusieurs détenteurs de Pixel 10 racontent que l'écran de leur smartphones s'est mis à planter sans raison apparente. C'est assez inquiétant, d'autant que le bug ne semble pas avoir de logique.

Essayer son nouveau smartphone est un plaisir. Ouvrir la boîte, retirer les films de protection, allumer l'appareil pour la première fois, le configurer, naviguer en profitant du nouvel écran… En théorie, rien ne vient gâcher l'expérience. Dans les faits, le tableau est beaucoup moins idyllique. Comme avec une mise à jour de Windows ou d'Android, un mobile tout juste mis sur le marché peut présenter des bugs que l'on imaginait même pas.

Cette fois-ci, ce sont les Pixel 10 de Google qui se retrouvent sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons. Depuis quelques jours, de multiples témoignages affluent sur les réseaux sociaux et font état d'un problème de taille : l'écran des Pixel 10 peut soudainement afficher une bouillie de couleurs sur l'ensemble de la dalle. Vous en avez un exemple sur la photo servant d'illustration principale à cet article.

L'écran des Pixel 10 peut “glitcher” sans aucune raison

Dans le cas de l'internaute répondant au pseudonyme de Ok_Economist_3997 sur Reddit, le bug est survenu alors qu'il ouvrait l'application WhatsApp. D'autres sont venus raconter la même mésaventure, mais pas du tout dans les mêmes conditions. D'après ce que l'on peut lire jusqu'à présent, il semble n'y avoir aucune logique dans le déclenchement du “glitch”. Idem pour la résolution du souci.

Si Ok_Economist_3997 dit que tout est revenu à la normale simplement en verrouillant puis déverrouillant le Pixel 10, les plus malchanceux doivent s'acharner pendant 20 minutes avant d'enfin retrouver leur affichage. À ce stade, tout le monde y va de son hypothèse pour expliquer ce qui cloche : puce graphique défaillante, défaut de l'écran lui-même… Une chose est sûre en revanche : ce n'est pas un bug logiciel lié à Android.

De son côté, Google contacte les personnes impactées, notamment sur Reddit, afin de recueillir un maximum d'informations. Si vous faites partie des gens concernés, n'hésitez pas à le faire savoir auprès du support de la marque.