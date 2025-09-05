Ce bug des Pixel 10 peut vous mettre en grave danger

Des propriétaires de Pixel 10 témoignent d'un problème technique pouvant potentiellement mettre en danger les utilisateurs. Ce n'est pas la première fois qu'on le constate sur les smartphones de Google. Explications.

La sortie d'un nouveau smartphone haut de gamme s'accompagne bien souvent de plusieurs bugs. C'est inévitable malheureusement. En mettant de côté les rares problèmes matériels insolubles comme à l'époque les fameuses batteries explosives des Galaxy Note 7, ils sont rapidement corrigés via une mise à jour du système. Autrement dit, cela reste frustrant pour l'utilisateur qui vient de dépenser plusieurs centaines d'euros pour acquérir l'appareil, mais c'est vite oublié.

En revanche, le bug dont il est question ici est beaucoup moins facile à pardonner. Ce sont les récents Pixel 10 de Google qui sont touchés. Et le pire, c'est que les modèles précédents aussi étaient concernés par une variante du bug, sachant que le résultat est le même. C'est d'autant plus inquiétant que s'il survient, cela peut avoir des retombées catastrophiques pour la personne qui en est victime.

Les Pixel 10 présentent un bug dont les conséquences peuvent être désastreuses

Sur le réseau social Reddit, l'internaute répondant au pseudonyme de YellowWidget raconte son histoire, un exemple parmi d'autres. Il contacte le numéro d'urgence américain 911 avec un Pixel 10 Pro XL. Sauf qu'une fois la connexion établie, “ce qui sortait du haut-parleur était terrifiant. Pas de voix. Pas de parasites. Juste un mélange cauchemardesque de bips brouillés, de cris électroniques stridents et, de temps à autre, l'ombre d'un mot humain enfoui dans le bruit. C'était comme essayer de parler à des extraterrestres à travers un modem cassé“.

Après 4 essais infructueux, il doit rallumer son Pixel 7 pour enfin passer l'appel. Même problème pour katzi6543. Les secours ont dû le rappeler, heureusement sans souci. À ce stade, impossible de dire ce qui provoque cette situation dont on imagine facilement les conséquences néfastes.

En 2021, un bug similaire empêchait carrément d'appeler le 911. Il a été corrigé en 2022. L'année suivante, rebelote, mais cette fois-ci Google ne l'a pas reconnu officiellement, pas plus qu'il n'a déployé de correctif. Espérons que la firme ne fera pas la sourde oreille cette fois-ci.