Vous pouvez désormais émuler la console Nokia N-Gage sur Android

Un développeur a publié un émulateur de la console N-Gage qui vous permet de jouer à des jeux mythiques sur votre smartphone Android. La console de Nokia a une nouvelle chance de séduire les utilisateurs qui n’avaient pas été conquis à l’époque.

Pour les plus jeunes qui n'en ont jamais entendu parler, Nokia N-Gage est sorti en 2003, bien avant l'avènement des smartphones et autres écrans tactiles. Le Nokia N-Gage était sans doute le premier véritable hybride entre une console et un téléphone de jeu, offrant un D-pad, des boutons faciaux et des jeux sur cartouche. Il est largement considéré comme un échec commercial, mais il a tout de même proposé quelques titres intéressants.

Près de 18 ans après sa sortie, tous les jeux cultes peuvent désormais être lancés sur les smartphones modernes grâce au nouvel émulateur Symbian de Play Software appelé EKA2L1. Ce dernier peut être téléchargé sur le Google Play Store. Il prend en charge Symbian S60v1, S60v3 et S60v5. Pour les fans de Nintendo, il est également possible de jouer aux jeux 3DS grâce à l’émulateur Citra.

Des jeux mythiques sont disponibles gratuitement

D’après les critiques de l’émulateur sur le Google Play Store, ce nouvel émulateur prendrait en charge presque tous les titres sortis sur la console N-Gage. Par conséquent, vous pourrez donc gratuitement profiter d’un catalogue de titres impressionnant : Tomb Raider, Spider-Man 2, Rayman 3, Splinter Cell: Chaos Theory, Crash Nitro Kart, Tony Hawk's Pro Skater ou encore Call of Duty.

La console N-Gage était sortie à l’époque ou Nokia commercialisait des téléphones comme le 3210, et avait été créée dans l’optique de concurrencer du célèbre Game Boy Advanced de Nintendo. Malheureusement, Nokia n’a pas réussi à séduire les joueurs. Pourtant, avec des jeux si intéressants, Nokia avait trouvé une recette parfaite pour faire de l'appareil un succès, mais son prix était bien trop élevé pour l’époque. En effet, Nokia avait vendu sa console N-Gage pour près de 350 euros, trop pour l'époque.

Si vous êtes un joueur qui affectionne tout particulièrement les vieux jeux, certaines plateformes pourraient parfaitement vous convenir. En effet, Plex a récemment lancé Plex Arcade, un service de streaming de jeux rétro à partir de 4,99 dollars par mois.

