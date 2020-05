Nintendo 3DS : l’émulateur Citra arrive officiellement sur le Play Store

Véritable havre pour les émulateurs, le Play Store accueille un nouveau pensionnaire : Citra, l’émulateur 3DS. Téléchargeable gratuitement, l’application est proposée en « accès anticipé ». Sous-entendu : quelques problèmes techniques restent à résoudre, notamment la compatibilité avec les jeux.

Android est, après Windows, un vrai havre pour les rétrogamers. Tous les amoureux des anciennes consoles de jeu, de la Super NES à la PlayStation 1, en passant par la Dreamcast et la Core Graphx (et même la méconnue Wonderswan), peuvent retrouver les titres qui ont bercé leur enfance ou en découvrir de nouveaux (s’ils sont évidemment propriétaire s u jeu originel). Parmi les consoles émulées sous Android les plus récentes, vous retrouvez la PlayStation Portable, la Wii U, la Nintendo DS et la Nintendo 3DS.

Lire aussi : Les meilleures consoles rétro en 2020, laquelle choisir ?

Jusque tout récemment, la dernière console purement portable de Nintendo était représentée par des émulateurs peu qualitatifs. Nous étions en effet assez loin du résultat proposé par DraStic, l’excellent émulateur Nintendo DS. Mais un nouvel espoir est né ce week-end. Citra, le meilleur émulateur pour Windows, Mac et Linux, arrive enfin sur Android. Et dans une version officielle, s’il vous plait. Attention d’ailleurs à ne pas télécharger une pâle copie comme « Citro 3DS Pro ».

Compatible avec les manettes sans fil

L’application est téléchargeable gratuitement. Elle est compatible avec une très grande majorité de smartphones (mais, attendez-vous à des ralentissements avec les modèles milieu de gamme et/ou anciens). Elle supporte les manettes de jeu. Certes, elle compte un achat intégré pour agrémenter l’expérience avec quelques options d’affichage (comme un mode sombre et des filtres pour réduire la pixellisation sur un écran Full HD par exemple). Mais il n’est pas obligatoire pour jouer, même s’il motivera certainement l’équipe de développement.

Lire aussi : Émulateurs Android : tout savoir pour profiter des jeux rétro !

Citra sur Android est en accès anticipé. Cela veut dire que l’application n’est pas encore totalement stable. Et, surtout, la compatibilité est relativement faible : une centaine de jeux pris en charge au départ. Notez aussi que l’effet 3D de l’écran supérieur est désactivé. Enfin, pour utiliser Citra sur Android, il vous faudra, comme sur PC, décrypter vos jeux (ou télécharger les versions décryptées de ceux que vous possédez). Une procédure qui rend l’utilisation de Citra un peu plus lourde qu’avec d’autres émulateurs où il suffit de copier une ISO ou une ROM directement dans la mémoire du mobile.