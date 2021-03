Final Fantasy 8 Remastered débarque sur iOS et Android au prix de 23 euros

Alors que le remake de Final Fantasy XI sur smartphone a été annulé, Final Fantasy 8 Remastered arrive sur iOS et Android. Conservant tous les atouts des versions PC et consoles sorties en septembre 2019, cette mouture pour smartphone adopte également quelques options supplémentaires pour la prise en main et le gameplay. Son prix est de 23 euros, avec une promotion pour ceux qui l’achètent avant le 4 avril 2021.

Jusqu’à hier, si vous regardiez le catalogue de Square-Enix sur le Play Store ou l’App Store, vous auriez remarqué comme un trou entre Final Fantasy I et Final Fantasy IX. Il manquait alors l’épisode 8, avec Squall, Linoa, Zell, Selfie et Seifer. Un épisode mal-aimé. Un épisode au gameplay différent. Mais un épisode à l’écriture unique et à l’ambiance envoutante. Final Fantasy VIII manquait cruellement à la ludothèque d’Android et d’iOS.

Le mal est réparé aujourd’hui. Square-Enix a en effet publié sur les deux principales boutiques applicatives la version « Remastered » de Final Fantasy VIII (et non la version PS1 sortie en février 1999). Une version qui était sortie en septembre 2019 sur PC et console (PS4, Xbox One et Switch). Et elle est donc désormais proposée sur smartphone (et tablette). Attention, c’est un jeu complet : il pèse pratiquement 2,6 Go.

Le jeu est beaucoup plus cher en euro qu'en dollars

Il s’agit d’un jeu payant. Son prix sera de 23 euros en France, soit bien plus cher qu’à l’international, où elle est vendue 21 dollars. Notez qu’une campagne promotionnelle est en cours jusqu’au 4 avril. Si vous achetez le jeu avant cette date, il ne vous reviendra qu’à… 19 euros. Comme toujours, la politique tarifaire premium de Square-Enix sur smartphone est totalement assumée. Mais, il y a un avantage : il n’y a pas d’achats intégrés.

La version sur smartphone bénéficie de tous les avantages graphiques de la version PC. Cela veut dire qu’elle intègre les nouveaux modèles 3D de personnages, de monstres et d’armes, ainsi que la définition HD pour profiter plus encore de ces nouveaux graphismes. Vous retrouvez également les quelques modifications de gameplay introduites il y a un an et demi, comme les Bonus de Combat, qui donnaient plus de dynamisme aux phases de combat.

Une version adaptée aux écrans tactiles

Dans la version smartphone, quelques petites modifications spécifiques sont à retrouver. D’abord, les contrôles tactiles qui singent les boutons et le stick analogiques de la manette PlayStation. Ensuite, le défilement accéléré qui accélère considérablement le jeu (phase de déplacement et scènes du scénario). Et enfin la désactivation des combats aléatoires, une option également croisée dans la version smartphone de Final Fantasy VII.

Dans la fiche produit de Final Fantasy VIII Remastered, Square-Enix prévient qu’il existe quelques bugs récalcitrants. En outre, l’éditeur annonce l’arrivée future des sauvegardes sur le cloud et la prise en charge des manettes physiques dans des mises à jour ultérieures. Cela ne sera pas du luxe ! Malgré ces quelques défauts (qui seront corrigés avec le temps), nous vous conseillons vraiment d’essayer Final Fantasy VIII, surtout si vous êtes amateur de RPG japonais.

Notez que cette sortie suit l'annonce de Square-Enix d'abandonner son projet de remake pour smartphone de Final Fantasy XI, son premier MMORPG.