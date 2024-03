Vous pouvez acheter cette voiture volante vraiment pas chère sur Aliexpress… A vos risques et périls !

Aliexpress surprend encore avec une offre à couper le souffle : une voiture volante disponible à moins de 40 000 euros. Entre innovation fascinante et préoccupations pour votre sécurité, cette affaire incroyable incite à la prudence.

L'univers de la mobilité aérienne est en pleine effervescence avec l'émergence des eVTOLs, ces véhicules volants électriques à décollage et atterrissage vertical promettant de révolutionner nos déplacements. Des projets audacieux voient le jour, à l'instar du Sirius Jet, un avion à hydrogène développé par Sirius Aviation AG. Doté d'une autonomie remarquable de 1850 km et d'une vitesse de croisière de 520 km/h, ce bijou technologique allie efficacité énergétique et respect de l'environnement grâce à sa propulsion à hydrogène liquide.

Dans cette course à l'innovation, Airbus n'est pas en reste avec son CityAirbus NextGen, un taxi volant qui entend transformer la circulation urbaine. Avec une vitesse de croisière de 120 km/h et une autonomie de 80 kilomètres, il combine performance, sécurité et discrétion acoustique grâce à sa conception unique et ses huit propulseurs électriques. Et comme toute bonne invention qui se respecte, attendez-vous à en trouver des versions “inspirées” à moindre coût sur vos plateformes chinoises préférées, parce qu'après tout, pourquoi payer plus quand on peut avoir le futur pour une fraction du prix ?

Voici la voiture volante la moins chère… P.S nous vous la déconseillons

Sur Aliexpress, une offre défie l'imaginaire : une voiture volante, ou plutôt un eVTOL (véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical), pour seulement 39 000 dollars soit environ 36 000 euros. Cet appareil, conçu par des esprits ingénieux en Chine, propose de transformer les embouteillages en un lointain souvenir, offrant une échappatoire aérienne aux usagers de la route. Bien que l'idée d'acquérir un tel engin en ligne puisse sembler incroyable, elle captive néanmoins l'imagination de ceux qui rêvent de s'affranchir des limites terrestres.

Avec la capacité de monter à 120 mètres et de naviguer à une vitesse de 36 km/h, ce véhicule volant promet des aventures aériennes inédites. Cependant, son pilotage par télécommande et les spécifications techniques, comme son alimentation par des batteries lipo de 24s (environ 88V), habituellement utilisées dans le modélisme, ajoutent une couche d'incertitude quant à sa fiabilité et sa sécurité. Après tout, diriger un engin dans les airs n'est pas tout à fait comme de télécommander sa voiture jouet dans le salon, surtout quand le moindre faux pas peut transformer une escapade aérienne en plongeon impromptu. Malgré son potentiel, il convient donc d'aborder cet objet avec prudence. Les défis associés à l'entretien, aux normes réglementaires et à la maîtrise de son pilotage rappellent que le rêve de voler au-dessus des embouteillages comporte son lot de réalités à considérer.