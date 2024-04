Il vole des Airpods, mais se fait se retrouver en un rien de temps à cause de la géolocalisation

N’est pas voleur professionnel qui veut, ce cambrioleur amateur l’a appris à ses dépens. Après avoir dérobé des Airpods chez sa victime, il a eu la mauvaise surprise de voir la police débarquer à son domicile. Il faut dire que celle-ci n’a eu beaucoup de mal à le retrouver.

On le sait, il devient de plus en plus difficile de voler un appareil connecté sans se faire repérer. En effet, qu’il s’agisse de produits Apple ou Android, la plupart d’entre eux disposent désormais d’un système de géolocalisation qui permet de les retrouver en un rien de temps. Bien sûr, il arrive que l’appareil en question soit déjà trop loin ou, plus commun encore, que le voleur ait trouvé le moyen de désactiver ce système pour passer inaperçu.

Mais il arrive aussi le voleur oublie, ou simplement qu’il n’ait pas connaissance de cette technologie. On ne sait pas si le brigand de notre affaire du jour se classe dans l’une ou l’autre catégorie. Toujours est-il qu’il s’est fait attraper sans trop de difficultés. Ce mardi 16 avril, celui-ci s’introduit dans le garage d’une habitante de Bizanos, dans les Pyrénées-Atlantiques, et dévalise le contenu de sa voiture. Notamment une certaine boîte d’Airpods.

Il vole des Airpods mais oublie la géolocalisation

Par chance, la victime réalise rapidement qu’elle vient de se faire cambrioler. Elle appelle donc immédiatement la police, qui ne tarde pas à se rendre à son domicile pour constater les faits. Les autorités réalisent alors qu’il est très simple de retrouver le malfaiteur : il suffit de faire fonctionner la géolocalisation des Airpods. Quelques heures plus tard, les voici qui sonnent à la porte du voleur.

Ils y découvrent un homme de 25 ans, qui ne tarde pas à admettre les faits. En plus des Airpods, la police retrouve par ailleurs une trottinette, un vélo, un GPS, ainsi que des outils de travaux. L’homme passe devant le tribunal de Pau ce jeudi 18 avril, où il reçoit sa sentence : six mois de prison avec sursis ainsi que 700 euros de dommages et intérêts.

Source : France Bleu