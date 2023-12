Oups, la fusée Firefly Alpha a placé un satellite sur une mauvaise orbite !

La récente mission “Fly the Lightning” de Firefly Aerospace qui transportait un satellite de Lockheed Martin, a rencontré un problème. Elle a placé le satellite sur une orbite incorrecte malgré un lancement réussi.

Initialement prévue pour le 20 décembre, mais retardée en raison de la météo, le 22 décembre 2023, la fusée Firefly Alpha a mis en orbite un satellite depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. Il était équipé de la nouvelle technologie d'antenne à large bande Electronically Steerable Antenna (ESA) de Lockheed Martin, conçue pour une calibration rapide des capteurs en orbite. Malgré un coût projeté de 15 millions de dollars US par lancement et un décollage réussi, la mission appelée “Fly the Lightning” de Firefly Aerospace s’est conclue par un échec.

Cet incident n'est pas un cas isolé pour Firefly Aerospace. En octobre 2022, la fusée Alpha avait déjà rencontré un problème similaire lors d'une mission précédente, plaçant trois charges utiles sur une orbite plus basse que celle prévue. Ces répétitions d'anomalies mettent en lumière les complexités liées à l'industrie spatiale. À l'image de SpaceX en 2021, qui, malgré des obstacles initiaux, a réussi à envoyer 88 satellites miniatures en orbite en une seule mission. Néanmoins, l’entreprise a dû retarder plusieurs fois le lancement, notamment à cause d'un avion entrant dans la zone de sécurité de la fusée. Ceci démontre que même les acteurs établis dans le domaine spatial ne sont pas à l'abri de difficultés imprévues.

Comment la fusée a-t-elle pu placer le satellite de Lockheed Martin sur une mauvaise orbite ?

Le but de cette mission était de démontrer les capacités de la technologie ESA de Lockheed Martin en orbite. Mais elle a fait face à un problème. Cette anomalie rencontrée par Firefly Alpha s'est produite lors de la seconde phase du lancement, un moment critique pour le positionnement précis de la charge utile en orbite. Malgré un décollage réussi, l'étage supérieur de la fusée n'a pas fonctionné comme prévu, conduisant à un positionnement erroné du satellite. Ce genre d'incident montre encore une fois les défis techniques et les exigences de précision dans le domaine de l'ingénierie spatiale.

Bien que décevant, cet incident offre des leçons précieuses pour les futures missions spatiales. Chaque échec fournit des informations cruciales pour améliorer la fiabilité des lancements et la conception des fusées. La mission “Fly the Lightning” montre la complexité de ces opérations et la nécessité de continuer à innover dans les technologies spatiales. En attendant, nos yeux seront portés sur la fusée d’Amazon qui s’envolera vers Mars en 2024, qui devra faire face à ces défis si elle veut réussir à mettre en orbite 2 satellites dans un espace si lointain.