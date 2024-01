Cet étrange avion à hydrogène promet une autonomie encore jamais vue

La promesse d'un avenir aéronautique durable se matérialise avec le nouvel eVTOL à hydrogène liquide de Sirius Aviation AG. Offrant une autonomie impressionnante, ce projet suisse pourrait redéfinir les voyages aériens.

L'avenir de l'aviation s'oriente vers l'hydrogène comme alternative écologique aux carburants fossiles. Airbus, pionnier dans ce domaine, a annoncé le développement d'avions commerciaux à hydrogène prévus pour 2035. Parallèlement, Rolls-Royce et EasyJet ont franchi une nouvelle étape avec le premier moteur d'avion à hydrogène, ouvrant la voie à des vols plus écologiques et efficaces.

L'innovation dans l'aviation ne s'arrête pas là, avec des constructeurs qui remplacent les réacteurs conventionnels par des moteurs électriques. C'est le cas d'un avion muni de 3600 kg de batteries, prouvant l'efficacité de l'électrique. Dans ce contexte où tout le secteur aéronautique cherche des solutions pour réduire son empreinte carbone, Sirius Aviation AG lance le Sirius Jet, s'appuyant sur un système étonnant, offrant une meilleure efficacité et une autonomie accrue.

Cet avion à hydrogène profite d'une autonomie de 1850 km

La configuration aérodynamique du Sirius Jet est définitivement moderne. Les doubles ailes, équipées de multiples ventilateurs électriques montés à l'intérieur de conduits, optimisent la transition entre le décollage vertical et le vol horizontal. Le fuselage allongé et la verrière large sont conçus pour maximiser l'efficacité énergétique et réduire la résistance au vent, tout en augmentant l'espace interne pour les passagers.

Selon le constructeur, chaque élément de l'appareil a ainsi été développé avec un “souci d'efficience et de performance“. Les matériaux composites de pointe réduisent le poids total, tandis que la propulsion à hydrogène liquide offre une densité énergétique supérieure aux solutions basées sur des batteries. Ce qui permet ainsi au Sirius Jet d'atteindre une vitesse de croisière de 520 km/h avec une autonomie record de 1 850 km. Et, au-delà de sa silhouette futuriste, la conception de cet avion est portée sur l’innovation durable. L'hydrogène liquide, qui alimente les moteurs électriques de l'appareil, est stocké à des températures extrêmement basses pour maintenir son état liquide où il le carburant est le plus efficace.

Avec son eVTOL, Sirius Aviation AG ne se contente pas de créer un avion propre. Ce dernier s'accompagne d'un écosystème complet. Cela inclut des infrastructures de ravitaillement en hydrogène et des systèmes de navigation de nouvelle génération. La première démonstration de cet avion est prévue pour 2025 avec, en ligne de mire, une mise en service commerciale en 2028.

Source : Sirius Jet