Un développeur fou installe une application directement sur sa carte-mère, plus besoin de Windows

Phillip Tennen est un développeur qui ne manque pas d’humour, et encore moins de détermination. Il y a quelques jours, celui-ci est parvenu à installer une application directement sur… sa carte-mère. Plus précisément, celui-ci a lancé un client IRC depuis l’UEFI de son PC, sans avoir à booter un système d’exploitation quelconque. Pourquoi pas ?

Parmi toutes les branches du développeur, celle du modding est sûrement la plus fascinante. Ses adeptes se donnent pour objectif de détourner un objet de sa fonction initiale pour la remplacer par une autre. C’est ainsi que nous avons moult versions de Doom tournant sur des appareils de plus en plus improbables, voire des consoles entières transformées en version plus compacte. Ce ne sont là que des exemples parmi les plus populaires, car d’autres exploits, moins grandiloquents, sont tout aussi spectaculaires.

Phillip Tennen est l’un des développeurs de cette communauté. Il y a quelques jours, il contacte une de ses amies avec un projet fou en tête. De son propre aveu, « elle a dit qu’elle n’était pas sûre de savoir quand elle devait rire ». On la comprend, car Phillip Tennen s’est mis en tête d’installer une application non pas sur PC comme le commun des mortels, mais plutôt directement sur sa carte-mère. Pour cela, il a eu recours au microprogramme que celle-ci contient et que nous utilisons tous chaque jour sans (forcément) le savoir : l’UEFI.

Qui a encore besoin d’un OS pour installer une application ?

Pour rappel, l’UEFI désigne donc le tout premier programme qui se lance lorsque vous allumez votre ordinateur. Les utilisateurs les plus expérimentés l’ont probablement connu sous le nom de BIOS, dont il est en quelque sorte l’ancêtre. Concrètement (et très simplement), ce petit logiciel sert d’interface entre la partie hardware de votre PC (ses composants) et la partie logicielle (votre système d’exploitation). Autrement, lorsque votre clavier demande à Windows d’écrire un mot dans Word, il utilise une passerelle baptisée UEFI.

Vous l’aurez compris, l’UEFI est donc plus ou moins la racine de votre PC, ce qui signifie que, techniquement, il est possible d’y installer des applications sans passer par Windows ou un autre OS. C’est précisément l’idée qu’a eue Phillip Tennenn. Le 5 avril dernier, celui-ci publie une vidéo dans laquelle il montre comment il a installé IRC (sorte d’ancêtre de Discord très populaire au début des années 2000) sur son UEFI. Un client qu’il a naturellement baptisé UEFIRC. Celui-ci précise néanmoins que cette version n’est pas entièrement fonctionnelle. L’exploit reste impressionnant.