macOS sur une Nintendo DS ? Oui, c’est vraiment possible !

Si vous pensez que la Nintendo DS n’était qu’une console de jeu, sachez que celle-ci peut également être transformée en véritable ordinateur portable en installant macOS, le système d’exploitation d’Apple. Oui, vous avez bien lu.

Si vous avez une Nintendo DS et que vous souhaitez lui donner une nouvelle vie, vous pourriez être intéressé par ce projet original qui vous permet d'exécuter macOS sur la console portable. Ce n’est pas une blague, vous pouvez transformer votre Nintendo DS en un mini Mac, comme l’a fait un YouTuber nommé Michael MJD.

Michael MJD est un passionné de technologie vintage qui aime expérimenter avec de vieux ordinateurs et de vieilles consoles de jeux, et voir quels types de logiciels ils peuvent faire tourner. Dans l'une de ses récentes vidéos, il montre comment il a réussi à faire fonctionner macOS 6.0.8 sur sa Nintendo DS, à l'aide d'une carte SD, d'un émulateur et de quelques fichiers.

Comment installer macOS sur une Nintendo DS ?

La vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, explique les étapes de ce projet, qui ne sont pas trop difficiles, mais nécessitent un peu de patience et d'attention. Tout d'abord, vous devez télécharger les fichiers Mini vMac DS, qui sont l'émulateur et le disque de démarrage du Macintosh Plus. Ensuite, vous devez les copier sur une carte SD, avec le fichier système macOS 6.0.8 et quelques applications que vous souhaitez exécuter, telles que MacPaint ou MacWrite.

Ensuite, vous devez insérer la carte SD dans votre Nintendo DS et lancer l'application Mini vMac DS. L'émulateur Macintosh Plus démarrera et chargera le système macOS 6.0.8. Vous verrez alors le bureau Mac bien connu sur l'écran supérieur de votre Nintendo DS, ainsi qu'un clavier et un pointeur de souris sur l'écran inférieur. Vous pouvez alors utiliser le stylet pour taper et déplacer la souris, ou vous pouvez appuyer sur le bouton de démarrage pour passer au D-pad pour un contrôle plus précis.

Une fois sur le bureau du Mac, vous pouvez ouvrir les applications que vous avez copiées sur la carte SD et profiter de l'expérience informatique rétro. Vous pouvez dessiner avec MacPaint, écrire avec MacWrite ou jouer à des jeux. Bien sûr, vous ne pourrez rien faire de très avancé ou de très moderne avec votre Nintendo DS Mac, mais c'est toujours une façon amusante d’utiliser votre ancienne console qui prend probablement la poussière depuis sa fin de vie en 2020.