Un taxi volant d’un nouveau genre et signé Airbus sera prêt à vous transporter cette année

Airbus vient de lever le voile sur le CityAirbus NextGen. Équipé de huit propulseurs électriques et conçu pour un vol silencieux, ce taxi volant électrique quadriplace promet d'optimiser les trajets dans les grandes villes avec une autonomie de 80 kilomètres. Préparant son premier envol pour cette année, il s'annonce comme un pilier de l'ère nouvelle de la mobilité aérienne.

Les véhicules volants, autrefois cantonnés aux récits de science-fiction, s'apprêtent à entrer dans notre réalité, marquant une évolution majeure dans le secteur des transports. Ces développements, illustrés par des projets tels que le taxi volant électrique récemment accrédité, ouvrent la voie à des modes de transport combinant l'efficacité du vol vertical et le confort des véhicules routiers. Ces avancées technologiques ne se limitent pas à une poignée de fabricants mais s'étendent à travers le globe.

Face à ces avancées, le concept d'eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) gagne du terrain comme une solution prometteuse à la congestion urbaine. Récemment, un constructeur chinois bien connu a dévoilé deux modèles pour marquer son entrée dans cette nouvelle ère de la mobilité. Ces initiatives ne sont pas isolées, puisque d'autres acteurs du secteur, y compris dans l'aviation, explorent des véhicules capables de ces prouesses tout en gardant une méthode de propulsion écologique.

Le taxi volant d’Airbus a une vitesse de croisière de 120 km/h

La révolution du taxi volant pourrait s'annoncer avec l'arrivée du CityAirbus NextGen, qui a pour but de réinventer la circulation urbaine. Cet ovni technologique est le fruit de l'expertise d'Airbus, et est armé pour relever les défis de la mobilité urbaine grâce à son architecture unique. Avec une envergure de 12 mètres, ses ailes fixes et sa queue en V sont pensées pour minimiser les nuisances sonores, tandis que les huit propulseurs électriques garantissent un décollage et un atterrissage vertical sans faille. Capable d'atteindre une vitesse de croisière de 120 km/h et doté d'une autonomie de 80 kilomètres, ce véhicule volant est plein de promesses.

Au-delà de sa technologie, Airbus met un point d'honneur à la sécurité et à l'efficacité dans le développement du CityAirbus NextGen. Collaborant étroitement avec les autorités réglementaires, l'entreprise s'assure que chaque composant, des moteurs électriques aux systèmes de contrôle de vol, répond aux normes de sécurité les plus strictes. La phase de test, prévue dans le nouveau centre d'essais à Donauwoerth, en Allemagne, est cruciale pour affiner les fonctionnalités avant le vol inaugural qui est prévu cette année.

Source : airbus