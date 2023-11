Un radar le flashe à 275 km/h, il s’en sort sans la moindre amende

Le 8 novembre dernier, une audience au tribunal de Dieppe n’a pas eu le dénouement escompté. Alors qu’il devait comparaître pour un excès de vitesse spectaculaire de 275 km/h, un chauffard est parvenu à s’en sortir sans la moindre sanction. Un exploit rendu possible par son avocat, qui a trouvé une porte de sortie inattendue.

Presque un record du monde ! Alors que l’excès de vitesse le plus rapide a été réalisé par un Suisse ayant roulé à 290 km/h sur l’autoroute, un automobiliste s’en est dangereusement rapproché en se faisant flasher à 275 km/h, près de la commune d’Illois, en Seine-Maritime. Une jolie performance, qu’on vous déconseille tout de même de reproduire chez vous, qui aurait dû lui valoir une coquette amende après comparution devant le tribunal.

Le 8 novembre dernier, l’audience démarre donc au sein du tribunal de Dieppe. On aurait pu s’attendre à une sanction salée qui, sans atteindre les 121 000 euros qu’a récemment dû verser un chauffard finlandais, mettrait au moins les finances de l’intéressé à mal. Une perspective qui n’a visiblement pas effrayé ce dernier, qui n’a même pas daigné se présenter devant la justice.

Flashé à 275 km/h, il ne reçoit même pas d’amende

À croire que le jugement était couru d’avance. En effet, l’automobiliste a entièrement fait confiance à son avocat, qui s’est présenté seul à la barre. Une stratégie payante, puisqu’il n’a fallu qu’une simple entourloupe à celui-ci pour remporter le procès haut la main. En faisant quelques recherches, l’avocat a découvert que le radar ayant flashé son client n’est pas homologué pour enregistrer des vitesses au-delà des 250 km/h.

Pour l’avocat, la conclusion est limpide : il est impossible de vérifier que son client roulait bel et bien à cette vitesse au moment des faits. Le parquet n’a eu d’autres choix que d’admettre que la procédure ne tenait plus debout. Résultat : l’automobiliste s’en est tiré sans la moindre sanction. On vous déconseille tout de même de tester cette théorie, ne serait-ce que pour votre sécurité — et celles des autres usagers de la route.

