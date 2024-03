Dune, deuxième partie : cet étonnant produit dérivé se vend à prix d’or sur eBay

La deuxième partie du film Dune par Denis Villeneuve est apparemment une aubaine pour les spéculateurs. Un produit dérivé dont on ne soupçonnait pas la popularité se revend très cher sur eBay.

Le 15 septembre 2021, beaucoup d'adeptes de science-fiction se sont rués dans les cinémas. Depuis l'adaptation de David Lynch en 1984, nombreux sont ceux qui attendaient de revoir la saga Dune sur grand écran. C'est finalement Denis Villeneuve qui s'attaque à la mythique série de Frank Herbert et le succès est au rendez-vous, aussi bien critique que commercial. Le film annonce la couleur dès son titre : c'est une première partie. Il faut attendre fin février 2024 pour la suite, mais entre-temps l'engouement pour cet univers si particulier entraîne un renouveau de la franchise.

Ce n'est donc pas une surprise de voir fleurir des produits dérivés tels que les traditionnelles figurines, des jeux de plateau et même un excellent jeux vidéo. Et comme c'est souvent le cas avec les phénomènes culturels de ce genre, certaines personnes peu scrupuleuses se jettent sur les articles qu'ils estiment pouvoir revendre bien plus cher que leur valeur initiale. Le mieux étant bien sûr de mettre la main sur des objets en édition limitée plus difficiles à trouver par la suite. Il y en a un auquel on ne s'attendait pas forcément cela dit.

Un étonnant produit dérivé du film Dune, deuxième partie, se vend très cher sur eBay

Contrairement à la France, il n'est pas rare que des cinémas américains proposent leurs propres produits dérivés “collector” à acheter sur place, avant la séance. Parmi eux, les sceaux à popcorn sont assez emblématiques. Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir celui de Dune, deuxième partie, vendu 24,99 $. Il représente un ver des sables dans la gueule duquel il faut plonger la main pour saisir le popcorn. Moins d'un mois après la sortie du film, il se revend plus de 800 $ sur eBay, même si vous pouvez en trouver aux alentours des 100 $.

Le site de vente aux enchères précise que le jour de la sortie du film, la recherche des termes “dune popcorn bucket” (sceau à popcorn Dune) a augmenté de 90 % par rapport à la veille. En 5 ans, les ventes de ces sceaux en édition limitée ont grimpé de 225 % sur eBay. Actuellement, le plus cher est celui créé pour le film Star Wars épisode IX : l'Ascension de Skywalker. Il est à vous pour seulement 5 000 $ si le cœur vous en dit. Sinon, vous pouvez toujours vous tourner vers ce sac de supermarché à plus de 1 000 €.

Source : Gizmodo