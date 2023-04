Vous ne serez jamais à court d’énergie avec cette nouvelle station électrique portable et son générateur solaire inclus

La marque Jackery est réputée pour ses solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, silencieuses, faciles à utiliser et sécurisées. Le fabricant lance un produit de nouvelle génération, le kit Explorer 3000 Pro, qui comprend une station électrique portable pour stocker de l’énergie et un générateur solaire pour la produire.

Pour alimenter vos appareils électriques lorsque vous êtes en voyage, lors d’une escapade en van, en caravane ou en camping-car par exemple, ou bien pour disposer d’une source énergétique domestique en cas de coupure de courant chez soi, le nouvel Explorer 3000 Pro répond à tous vos besoins. Son générateur solaire fournit à la station électrique portable toute l’énergie dont vous avez besoin sans faire de compromis.

ACHETEZ LE JACKERY EXPLORER 3000 PRO SUR LE SITE OFFICIEL

Une source d’énergie fiable

Avec l’imposante batterie d’une capacité de 3024 Wh de l'Explorer 3000 Pro, vous ne risquez pas d’être à court d’énergie. La station électrique portable de Jackery offre de longues heures d’autonomie et est prévue pour alimenter des appareils puissants qui nécessitent une bonne dose d’énergie. Elle est d’ailleurs capable de délivrer une puissance de sortie massive de jusqu’à 3000 W.

L'Explorer 3000 Pro est équipé d’une connectique complète composée de trois sorties CA 3000W, de deux ports PD100W, de deux ports de charge USB-C et d’un chargeur auto compatible avec 99 % des appareils. Grâce à ces interfaces, vous pourrez recharger et alimenter en direct tous vos appareils, de l’utile à l’indispensable, du smartphone au chauffage d’appoint en passant par le smartphone, la cafetière, le ventilateur, le réfrigérateur ou le sèche-cheveux.

Comptez un peu moins de 2 heures pour une charge complète avec une prise murale, le moyen le plus rapide quand vous avez besoin d’urgence de recharger la batterie de la station. Mais l’un de ses points forts est bien sûr la recharge solaire permise par les panneaux solaires disponibles en option, les Solar Generator 3000 Pro (200 W par panneau). Le dispositif compte sur une technologie de conversion solaire de pointe qui permet de transformer la lumière solaire en énergie électrique à un taux d’efficacité de jusqu’à 25 %. Cette méthode est à la fois plus économique sur le long-terme et plus respectueuse de l’environnement.

Et comme l'Explorer 3000 Pro est pensé pour une utilisation en extérieur, autant profiter de la recharge solaire. Même dans des conditions d'éclairage faible, les panneaux solaires de Jackery se montrent très performants. Ils sont en mesure supplémentaire par rapport à la concurrence lorsque le temps est nuageux, de quoi remettre la batterie d’aplomb en à peu près 5 heures. La batterie est endurante et peut tenir sans problème les usages intensifs. Après 2000 cycles complets de charge, elle conserve encore plus de 70 % de sa capacité et reste donc performante de très longues années.

Pratique et sécurisé

La conception de l'Explorer 3000 Pro lui octroie un avantage compétitif important. La station d’énergie portable est en effet environ 30 % plus légère et plus compacte que d’autres produits du même type offrant une capacité similaire, la rendant bien plus simple à transporter et à installer. De plus, la barre de traction et les roues doubles permettent de déplacer le générateur sans effort. Grâce à sa fonctionnalité Quiet Charging Mode, l'Explorer 3000 Pro fonctionne sans faire de bruit, à moins de 30 décibels, et ne vous dérangera donc pas dans vos activités.

Sur un tel équipement, la question de la sécurité est primordiale et Jackery l’a bien compris. L’efficacité de la dissipation thermique a été renforcée de 30 % pour éviter les surchauffes et la puce de sécurité intégrée assure une charge et une alimentation fiable et sécurisée. Le système BMS (Battery Management System) intelligent de l'Explorer 3000 Pro offre une protection à douze couches pour couvrir toutes les possibilités d’incidents et de problèmes potentiels : basse et surtension, basse et surtempérature, faible et surcourant, court-circuit, panne de communication, d’alimentation ou de batterie, pression excessive, différence de température…

Vous êtes un baroudeur ? La station d’énergie portable de Jackery l’est aussi et résiste aux conditions extrêmes et aux climats difficiles. Elle résiste au froid jusqu’à – 20° Celsius et à la chaleur jusqu’à 40° Celsius, et embarque des composants ignifuges qui répondent par ailleurs aux normes de sécurité contre les chutes. En outre, les panneaux solaires SolarSaga 200 qui accompagnent l'Explorer 3000 Pro sont certifiés IP67, c’est-à-dire qu’ils résistent aux poussières et au sable, ainsi qu’aux projections d’eau et à la pluie. Vous pouvez ainsi les laisser dehors sous n’importe quelle circonstance pour produire de l’énergie en continu, quelle que soit la situation météorologique.

Contrôle par l’application

Il est bien sûr possible de consulter l’état de la batterie, d’accéder à certaines informations et de contrôler l’Explorer 3000 Pro directement depuis son écran et ses boutons physiques, mais le constructeur a aussi développé une application mobile, sobrement baptisée Jackery, disponible sur le Play Store d’Android et l’App Store d’iOS , pour vous faciliter la vie. Par l’intermédiaire d’une connectivité Wi-Fi ou Bluetooth, vous pouvez surveiller en temps réel votre station d’énergie portable (niveau de batterie restant, durée de fonctionnement estimée, température, puissance d'entrée et de sortie…) et en changer les paramètres selon vos besoins.

Durant la phase de précommande, ouverte du 17 au 19 avril 2023, Jackery offre une carte cadeau Decathlon d’une valeur de 100 euros pour tout achat d'un Explorer 3000 Pro ou d'un kit générateur solaire 3000 Pro.

ACHETEZ LE JACKERY EXPLORER 3000 PRO SUR LE SITE OFFICIEL

En France, l’Explorer 3000 Pro est vendu sur le site officiel de Jackery. Le prix de la station d’énergie portable seule s’élève à 3 299 euros. Si vous désirez investir dans un kit comprenant également deux panneaux solaires SolarSaga de 200 W chacun, alors le tarif est de 4 499 euros. Enfin, le pack complet incluant la station Explorer 3000 Pro et quatre panneaux solaires SolarSaga pour une puissance totale de 800 W est affiché à 5 699 euros.

Avec de telles prestations, vous pouvez rester tranquille : vous bénéficiez d’une source d’énergie principale pour vos besoins en déplacements et d’une alimentation de secours pour le domicile pendant bien longtemps.

Cet article est une publication sponsorisée par Jackery.