Spotify fait de vous un DJ en intégrant les transitions personnalisées aux playlists

Les utilisateurs de Spotify vont pouvoir s'improviser DJ avec une nouvelle fonction de mix. Celle-ci permet de créer des transitions entre les morceaux de ses playlists pour obtenir une meilleure fluidité et une véritable continuité chanson après chanson.

Spotify annonce l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité sur son application. Les abonnés Premium peuvent ajouter et personnaliser des transitions entre les morceaux au sein de leurs playlists. Vous pouvez donc faire en sorte de passer d'un titre à l'autre en toute fluidité, comme le ferait un DJ, plutôt qu'avoir une simple succession de chansons.

Cette option de transition entre morceaux est conçue pour être simple d'utilisation, même si vous n'y connaissez pas grand-chose en musique. Pour débuter, la plateforme conseille par exemple d'opter pour des genres avec lesquels le mix est plus facile, comme la house et la techno. Spotify précise aussi qu'il vaut mieux que les morceaux qui s'enchaînent aient un BPM (battements par minute) et une tonalité similaires. Le BPM et la tonalité s'affichent à côté de chaque titre dans l'outil de mix pour aider à réorganiser sa playlist selon ce critère.

Comment mixer ses playlists sur Spotify

Ouvrez une playlist que vous avez déjà créée ou créez-en une nouvelle.

Sélectionnez « Mix » dans la barre d’outils et voyez votre playlist changer.

Commencez par « Auto » pour un mix instantané, ou appuyez pour personnaliser votre mélange et créer des transitions uniques qui correspondent à votre style.

Lors de la personnalisation, choisissez un préréglage comme « Fondu » ou « Montée » pour appliquer facilement différents styles de transition.

Expérimentez avec des paramètres spécifiques pour le volume, l'égalisation et les effets, et utilisez la forme d'onde et les données de rythme pour trouver le meilleur endroit dans chaque piste pour votre transition.

Cliquez sur « Enregistrer », puis écoutez votre playlist personnalisée. Partagez-la ou créez une playlist mixte avec vos amis utilisateurs Premium.

Vous pouvez activer et désactiver le mixage à tout moment en appuyant sur le bouton « Mix ».

La fonction est déployée en version bêta auprès des utilisateurs Premium éligibles dont l'application est à jour. De quoi justifier les récentes hausses de prix de Spotify ?