Vous en avez marre de Windows 11 ? Transformez-le en Windows 10 avec un simple clic

Même si vous êtes sous Windows 11, sachez qu'il est possible de retrouver l'interface de Windows 10 simplement grâce à cet outil dédié. À réserver aux plus nostalgiques qui savent ce qu'ils font.

Il est de plus en plus difficile d'échapper à Windows 11. À mesure que les mois passent, on se rapproche de la date fatidique à laquelle Windows 10 sera définitivement abandonné. C'est d'autant plus frustrant que le système d'exploitation sorti en 2015 domine encore largement aujourd'hui. Il est d'ailleurs tellement populaire que certains n'hésitent pas à revenir dessus après avoir testé Windows 11.

Mais peut-être que vous n'avez pas le choix et que Windows 11 s'impose à vous. Pour des raisons de sécurité par exemple, cette version profitant des derniers correctifs en date, ce à quoi Windows 10 n'aura bientôt plus droit. L'idéal serait de rassembler le meilleur des 2 mondes. Et bien figurez-vous que c'est possible grâce à un logiciel nommé RevertSV. Il donne à Windows 11 l'apparence de Windows 10.

Ce logiciel permet de transformer Windows 11 en Windows 10 très simplement

Le programme est né d'un constat de LagLife, son développeur : les solutions similaires existantes ne sont pas assez efficaces à son goût. Son objectif est de proposer un véritable retour à Windows 10 en un clic. La version qu'il met à disposition actuellement est basée sur Windows 11 21H2 et ne comprend donc pas les dernières mises à jour de fonctionnalités et de sécurité du système. Mis à part cela, le changement d'interface est assez bluffant. Vous êtes toujours sous Windows 11, mais avec l'impression d'avoir Windows 10 en face de vous. La preuve en vidéo :

Si vous voulez tentez l'expérience, nous vous conseillons très fortement de le faire dans un environnement virtuel. Ou éventuellement sur un PC que vous n'utilisez presque plus et sans fichier important dessus. Des bugs peuvent survenir et le créateur de RevertSV est très clair sur les risques potentiels : “Peut ne pas fonctionner sur du matériel réel. Je n'assume aucune responsabilité en cas de perte de données ou de matériel endommagé“. Vous pouvez également patienter un peu, le développeur travaille sur une version compatible avec Windows 11 24H2.