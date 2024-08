Windows 11 séduit-il vraiment davantage d’utilisateurs ? Voici ce que révèlent les chiffres

À l'approche de la fin de vie de Windows 10 en 2025, Windows 11 connaît une adoption sans précédent. Pour la première fois, il atteint une part de marché de 30%.

Windows 10 est resté extrêmement populaire, à tel point qu'en avril 2024, de nombreux utilisateurs de Windows 11 retournaient sur l'ancienne version. Plusieurs années après sa sortie, le nouveau système d’exploitation peinait à séduire et voyait sa part de marché stagner. En avril, 25,65 % des utilisateurs étaient sur ce dernier, contre 26,68 % en mars. Beaucoup d'entre eux avaient choisi de revenir à l’ancienne version et ont fait augmenter sa part de marché de 69,07 % à 70,03 % en seulement un mois.

Mais récemment, Windows 11 a atteint une part de marché de 30 %, soit presque un tier, pour la première fois depuis son lancement. Cette augmentation peut être attribuée à plusieurs facteurs. L'imminence de la fin de support de Windows 10 pousse de nombreux utilisateurs à migrer vers la nouvelle version. De plus, les améliorations matérielles et logicielles, ainsi qu'une acceptation croissante de l'interface et des fonctionnalités de Windows 11, contribuent également à cette transition.

Windows 11 dépasse maintenant les 30 % d'utilisateurs pour la première fois

Microsoft a rencontré des difficultés initiales pour convaincre les utilisateurs de passer à Windows 11. Certains préféraient revenir à Windows 10 après avoir testé la nouvelle version. Cependant, avec la fin du support en vue, de plus en plus d'utilisateurs prennent la décision de migrer définitivement vers la nouvelle version. Les statistiques montrent bien une diminution du nombre d'utilisateurs de Windows 10, parallèlement à l'augmentation de ceux utilisant Windows 11.

Il est difficile de déterminer exactement ce qui a motivé cette augmentation soudaine. Il est possible que les utilisateurs se préparent à la fin de vie de Windows 10 en achetant du nouveau matériel compatible avec Windows 11. Des appareils récents comme le Surface Pro 11 et le Surface Laptop 7 pourraient encourager cette adoption. De plus, la familiarité croissante et l'acceptation des nouvelles fonctionnalités IA de ce système jouent également un rôle.