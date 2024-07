La première mise à jour Windows 11 24H2 vient de débarquer en avance, voici comment la télécharger

Microsoft vient de surprendre tout le monde en déployant la mise à jour Windows 11 24H2 bien plus tôt que prévu. Cette version, sous le numéro KB5039448, apporte des améliorations aux fichiers de configuration de Windows 11.

La mise à jour Windows 11 24H2, initialement attendue pour septembre 2024, a été déployée par Microsoft de manière inattendue. Ce lancement anticipé, sous le numéro KB5039239, coïncide avec l'arrivée des PC équipés de Copilot+. Malgré la surprise, cette mise à jour est compatible avec les systèmes x86, ce qui lui assure une large accessibilité.

En parallèle, Microsoft a également publié des mises à jour dynamiques pour améliorer certains aspects de Windows 11. Ces dernières concernent notamment l'environnement de récupération de Windows (WinRE). Ceci lui permet de restaurer le système en cas de problème, ainsi que les fichiers de configuration utilisés pour les mises à jour.

Voici comment télécharger la première mise à jour Windows 11 24H2

Une des fonctionnalités très attendues de cette mise à jour est l'amélioration des performances pour les jeux vidéo. Microsoft a introduit le nouvel émulateur Prism, qui permet aux appareils Windows 11 basés sur Arm de faire fonctionner la plupart des titres actuels. Cet émulateur convertit le code x86 ou x64 en instructions Arm64. Il rend ainsi tous les programmes compatibles sans intervention des développeurs. Grâce à cette technologie, le catalogue de jeux disponibles sur les PC Arm s'élargit considérablement.

Pour télécharger la première mise à jour de Windows 11 24H2 automatiquement, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez le menu Démarrer et allez dans Paramètres .

et allez dans . Cliquez sur Mise à jour et sécurité .

. Sélectionnez Windows Update dans le menu de gauche.

dans le menu de gauche. Cliquez sur Rechercher des mises à jour .

. Windows recherchera les mises à jour disponibles et téléchargera automatiquement celles dont votre système a besoin.

Suivez les instructions à l'écran pour installer les mises à jour.

Pour la télécharger automatiquement :

Rendez-vous à cette adresse : Catalogue Microsoft Update

Sélectionnez la mise à jour correspondant à votre système (Arm64 ou AMD64).

Cliquez sur le bouton Télécharger .

. Une fenêtre pop-up apparaîtra avec un lien. Cliquez sur le lien pour lancer le téléchargement.

Une fois le fichier téléchargé, ouvrez-le et suivez les instructions pour installer la mise à jour.

En plus des améliorations de configuration, cette version inclut les derniers pilotes et les mises à jour importantes pour garder votre ordinateur performant et compatible avec les nouvelles applications. Microsoft s'assure également que les packs de langues et les fonctionnalités spéciales restent disponibles dans cette mises à jour KB5039448, afin de garantir un fonctionnement sans soucis du système.