Vous échangez votre iPhone contre un nouveau en magasin Apple ? Faites ceci avant ou vous allez perdre une heure pour rien

Certaines personnes utilisant le système Apple Trade In se retrouvent à attendre une heure en magasin avant de pouvoir repartir avec leur nouvel iPhone. Elles ont oublié une manipulation à faire chez soi.

Acheter un nouvel iPhone, c'est un budget. Il est heureusement possible d'alléger la facture en revendant son modèle actuel par exemple. D'autant que vous pouvez le faire directement dans le magasin Apple de votre choix pour que sa valeur soit déduite du prix du nouveau. C'est ce que la firme à la pomme croquée appelle Apple Trade In. Peut-être que vous envisagez d'y avoir recours prochainement pour mettre la main sur un iPhone 17 flambant neuf ? Si oui, faites attention.

Plusieurs personnes ont appris à leurs dépens que certaines étapes préalables doivent se faire tranquillement chez soi et non une fois arrivé à la boutique. Celles qui l'ont oublié ont dû attendre une heure montre en main avant de pouvoir finaliser l'échange de leur iPhone pour le nouveau. La cause de ce retard est connue : il s'agit d'une option de sécurité introduite avec iOS 17.3 : Protection en cas de vol de l'appareil.

N'oubliez pas cette manipulation avant l'échange de votre iPhone pour un autre en magasin Apple

Rappelons le principe de cette fonctionnalité : elle impose un délai d'une heure avant de valider toutes modifications faites en dehors des endroits de confiance (chez vous le plus souvent). Cela fonctionne aussi quand vous désactivez le service Localiser, une étape obligatoire du Apple Trade In.

Vous l'avez compris : le faire dans un Apple Store est considéré comme suspect et le délai s'enclenche. Si vous avez activé la Protection en cas de vol de l'appareil, qui ne l'est pas par défaut, occupez-vous en avant de vous déplacer en boutique :

Rendez-vous dans les Réglages de l'iPhone. Descendez jusqu'à Face ID et code et appuyez dessus. Touchez Protection en cas de vol de l'appareil et désactivez l'option.

Vous pouvez maintenant suivre les étapes pour préparer votre iPhone à un échange dans le cadre d'Apple Trade In. Le mieux est encore une fois de le faire chez vous afin d'éviter que les démarches soient considérées comme étranges par le système.