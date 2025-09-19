Apple corrige l’iPhone 17 à la dernière minute juste avant son arrivée en magasin

Apple vient de publier une nouvelle version d’iOS 26 à la veille de la sortie des iPhone 17. Tous les modèles sont concernés, même ceux vendus neufs. Cette mise à jour sera obligatoire dès la première utilisation.

Chaque lancement d’iPhone s’accompagne de la dernière version d’iOS. C’est une pratique habituelle chez Apple, qui vise à garantir une cohérence logicielle dès l’allumage. Mais cette année, une exception vient bousculer les habitudes. Les iPhone 17 seront livrés avec une version incomplète du système, qu’il faudra mettre à jour immédiatement.

Apple a en effet dévoilé iOS 26 lors de sa keynote de rentrée, avec son design Liquid Glass et plusieurs fonctions d’intelligence embarquée. Le système a été préinstallé sur les iPhone 17, mais pas dans sa version finale. Résultat : une mise à jour est indispensable dès la première configuration. Une situation qui concerne aussi bien les modèles standard que les déclinaisons Pro et Air.

Comme le révèle MacRumors, Apple a diffusé deux nouvelles versions d’iOS 26. La première, numérotée 23A341, concerne l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Air. La seconde, plus récente (23A345), est réservée aux iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Tous les appareils livrés à partir du 19 septembre arriveront avec une version antérieure (23A330), et devront donc être mis à jour avant d’être utilisés pleinement. Les testeurs ayant déjà un exemplaire doivent eux aussi installer la nouvelle build. Pour l’instant, la marque à la pomme ne précise pas les modifications exactes contenues dans ces versions. Cette mise à niveau s’appliquera dès le premier allumage, avant même de pouvoir accéder à l’écran d’accueil.

Cette mise à jour de dernière minute est inhabituelle, mais pas inédite. Elle pourrait corriger des bugs découverts après la phase de production initiale. Avec cette génération, Apple a introduit plusieurs nouveautés logicielles et matérielles : écran 120 Hz sur les modèles standards, nouvelles puces A19, zoom optique x8 sur les Pro, et la refonte visuelle iOS 26. Il est donc logique que des ajustements soient nécessaires juste avant la mise en vente. À noter que les anciens modèles compatibles avec iOS 26 ne sont pas concernés par cette mise à niveau spécifique.