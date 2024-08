Vous attendez 2025 pour acheter une voiture électrique ? Vous risquez de la payer plus cher, voici pourquoi

Les ministères ont reçu leur lettre plafond, qui traite de leur budget pour l'année 2025. Celui de la Transition écologique pourrait être sévèrement amputé et cela aura un impact sur l'achat des véhicules électriques.



La plupart des gouvernements poussent depuis plusieurs années à l'achat de voitures électriques. L'objectif est de dépolluer le parc automobile et la France s'en est emparé également. En plus de rappeler l'impact positif des véhicules zéro émission à l'échappement sur l'environnement, l'incitation se fait sur un aspect très pragmatique : le prix. On sait qu'il est le principal frein empêchant de franchir le pas. Deux dispositifs principaux ont donc été mis en place, à savoir le bonus écologique et plus récemment le leasing social.

Le premier va perdurer au moins jusqu'à 2027, tandis que le second, malgré un arrêt brutal 2 mois après sa mise en application, va revenir en 2025. Mais cela ne veut pas dire qu'ils auront la même forme qu'actuellement. Le bonus écologique a déjà baissé en 2024, passant de 5 000 à 4000 €. Et les choses ne devraient pas aller en s'arrangeant. Les ministères ont reçu leur “lettre plafond”, dans laquelle il est question de leur budget 2025. Celui de la Transition écologique serait fortement impacté.

Acheter une voiture électrique en 2025 pourrait vous revenir plus cher

En résumé : il risque d'y avoir une coupe budgétaire franche. Les dépenses réservées à l'achat de voitures électriques devaient baisser de 500 millions d'euros et passer à 1 milliard. Pour y parvenir, le bonus écologique serait de nouveau amputé, atteignant au maximum 3 000 € au lieu de 4 000 actuellement. Les autres dispositifs d'aide comme la prime à la reconversion ou le leasing social devraient suivre un chemin similaire avec soit une baisse de montant, soit un durcissement des conditions d'obtention, voire les deux.

Rappelons tout de même que rien n'a encore été voté. La France est toujours dans une situation d'instabilité politique suite aux élections législatives anticipées de juin/juillet. Une fois le nouveau gouvernement établi, il est possible que les différentes mesures envisagées soient revues ou carrément annulées. La patience est donc de mise.

Source : Les Échos