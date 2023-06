Des chercheurs de l’université de Washington ont mis au point une application capable de prendre la température de son utilisateur. Une simple pression de quelques secondes sur le front du patient suffit à déterminer si ce dernier présente ou non des signes de fièvre. Pour ce faire, l’application utilise les capteurs de chaleur du smartphone.

Ces dernières années, les constructeurs semblent mettre un point d’honneur à intégrer divers capteurs de santé au sein de leurs montres connectées. Capteur de glycémie, tensiomètre ou encore thermomètre, nous pouvons désormais nous équiper d’un véritable assistant médical autour de notre poignet. Mais qu’en est-il de notre smartphone ?

Sur ce point, force est de constater que ces derniers sont à la traîne. Et pour cause : ils ne sont pas constamment au contact de notre corps, et ne sont donc pas imaginés comme tels. Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont totalement inutiles dans le domaine de la santé. Preuve en est d’une application récemment créée par une équipe de chercheurs de l’université de Washington, capable de prendre la température de son utilisateur.

Comment des chercheurs peuvent détecter de la fièvre à l’aide d’un smartphone

FeverPhone, le nom de cette application, utilise en effet les capteurs de températures qui sont déjà intégrés à tous les smartphones. Initialement, ces derniers servent uniquement à s’assurer que les composants de l’appareil ne sont pas en surchauffe. Mais les chercheurs sont parvenus à détourner leur usage pour mesurer la différence de température du smartphone une fois en contact avec l’utilisateur.

Lors de tests, ceux-ci ont donc posé l’écran tactile de trois smartphones sur le front de participants, dont certains présentaient des signes de fièvre et d’autres non, pendant 90 secondes. À l’aide d’un modèle de machine learning, ils ont analysé les données récoltées afin de calculer la température du corps du patient. Leurs résultats sont d’ores et déjà très convaincants. FeverPhone est capable d’estimer la température de l’utilisateur avec une marge d’erreur de seulement 0,23 °C.

« Nous avons commencé par les smartphones, car ils sont omniprésents et faciles à utiliser pour obtenir des données », explique Joseph Breda, auteur principal de l’étude. « Je travaille déjà sur une solution permettant d’obtenir un signal similaire avec une montre connectée. Celles-ci étant beaucoup plus petites, leur température change plus rapidement. On pourrait donc imaginer qu’un utilisateur place un Fitbit sur son front et mesure en 10 secondes s’il a de la fièvre ou non. »

