Grammy Awards : les musiques générées par IA ne pourront pas remporter de prix

Alors que la prochaine cérémonie des Grammy Awards approche, la Recording Academy a tenu à répondre fermement à une question jusqu’alors encore en suspens. Non, les musiques générées à l’aide d’une intelligence artificielle ne pourront pas recevoir de prix. Seule une participation partielle sera tolérée.

L’intelligence artificielle est-elle capable de créer de l’art ? La question fait débat depuis des années déjà, mais s’est réellement installée cette année dans le débat public avec la montée en puissance fulgurante d’outils tels queMidjourney et MusicLM. Il y a de cela quelques jours, les Beatles ont même annoncé la sortie prochaine d’une chanson inédite, grâce à une IA qui reprendra la voix de John Lennon.

Au vu de la réputation du groupe, on pourrait croire que ce projet recevra à coup sûr un Grammy lors de la prochaine cérémonie. Il n’en sera rien. En effet, Harvey Mason jr., PDG de la Recording Academy, société organisatrice des Grammy Awards, a tenu à être très clair sur le sujet. « Seul un interprète [et compositeur] humain peut être pris en considération pour un GRAMMY », a-t-il déclaré en interview.

Seuls les humains pourront remporter un Grammy Awards

Il faut dire que la question se pose. Depuis plusieurs semaines, une fausse chanson de Drake et The Weeknd cartonne sur les réseaux sociaux, alors qu’elle a été intégralement créée par une IA. Si cette dernière est assurée de ne pas repartir avec un Grammy, Harvey Mason jr. a toutefois précisé que son créateur pourra présenter sa candidature. En revanche, il n’explique pas la raison derrière cette politique.

Notons que seules les chansons intégralement générées par IA sont concernées par cette décision. En effet, les artistes ayant eu recours à l’IA pour certaines étapes de la production seulement ne seront pas disqualifiés. « Le fait de ne pas savoir exactement ce que cela va signifier ou faire dans les mois et les années à venir me fait réfléchir et me préoccupe. Mais je reconnais absolument que l’IA fera partie de l’industrie musicale, de la communauté artistique et de la société dans son ensemble. », ajoute le PDG de la Recording Academy.

