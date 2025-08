Votre prochain smartphone Android maximisera sans doute l’autonomie sans compromis sur l’écran

Trois smartphones haut de gamme à venir optent pour une fiche technique qui semble précisément taillées pour réaliser des gains d'autonomie substantiels. L'arrivée de nouvelles batteries plus capables autorise toutefois d'arrêter de miser sur des écrans OLED optimisés spécialement pour consommer moins.

C'est une petite révolution de couloir qui s'annonce sur quelques uns des flagship de 2025 et début 2026. Après des années de stagnation, la technologie de batteries pour smartphone fait un nouveau bond en avant – avec des capacités qui peuvent désormais atteindre 7 000 mAh voire 7 500 mAh – sans sacrifier sur le format.

Plus compactes, ces batteries permettent en effet de concevoir des smartphones toujours aussi fins – tout en retenant une autonomie correcte. Mais il y a un autre avantage : les constructeurs ne doivent plus miser sur des composants qui consomment toujours moins – en particulier quand il est question de l'écran.

Un meilleur écran (moins moderne) grâce à une meilleure batterie

La technologie LTPO, sur laquelle se sont rués les principaux vendeurs de smartphones cette année encore n'est pas forcément la meilleure technologie OLED en termes de rendu. Elle complique en effet d'optimiser la dalle pour maximiser la luminosité ou la définition. Tout en forçant le taux de rafraichissement à s'adapter en permanence en fonction des besoins.

Plus ancienne, la technologie LTPS est plus simple et robuste pour progresser sur le rendu d'image, en se souciant moins de la consommation énergétique. C'est sans doute pourquoi, d'ailleurs que nos confrères de NotebookCheck rapportent qu'au moins un des trois prochains smartphones sous Snapdragon 8 Elite 2 ferait justement le choix d'une dalle LTPS plutôt que LTPO.

L'élément serait optimisé pour la protection des yeux contre la lumière bleue. Et à en croire les journalistes, d'autres constructeurs pourraient emboîter le pas de la marque dans les mois suivant sa sortie. L'appareil en question n'est pas directement nommé par la source de NotebookCheck. Toutefois, nos confrères supposent qu'il pourrait s'agir du OnePlus 15 qui pourrait être annoncé dans les prochaines semaines.

Tout en citant les appareils Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra et Xiaomi Ultra qui devraient sortir plutôt en 2026.