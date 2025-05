Les smartphones Samsung vont coûter bien plus cher à cause de cette brillante idée de Donald Trump

Les smartphones Galaxy risquent de coûter bien plus cher très bientôt. Une taxe sur les produits importés menace directement la marque coréenne. Les futurs modèles comme les Galaxy S26 pourraient devenir hors de prix.

La tension monte entre les États-Unis et l’Union européenne. Donald Trump a annoncé son intention d’imposer des droits de douane de 50 % sur les produits européens à partir du 1er juin 2025, et finalement repoussés au 9 juillet. Ce président accuse Bruxelles de bloquer les négociations et dénonce des pratiques commerciales injustes. En réponse, l’Europe se prépare à répliquer, faisant craindre une véritable guerre économique. Ce bras de fer inquiète déjà les marchés et pourrait avoir des conséquences directes sur notre pouvoir d’achat, notamment dans le secteur technologique.

Dans ce climat tendu, une autre mesure cible directement les smartphones importés. D'après le média coréen FnNews, Donald Trump propose une taxe de 25 % sur tous les téléphones assemblés hors des États-Unis. Samsung est particulièrement exposé : la marque coréenne ne possède aucune usine de production de smartphones sur le sol américain. Tous ses appareils, y compris les futurs Galaxy, seraient donc concernés. Cela entraînerait automatiquement une hausse des prix sur l’ensemble du marché nord-américain.

Les Galaxy S26, Z Fold 7 et Z Flip 7 pourraient coûter jusqu’à 40 % plus cher aux États-Unis dès l’automne

Les analystes estiment que cette taxe pourrait provoquer une augmentation de 30 à 40 % sur les prix de vente. Concrètement, un Galaxy vendu 1 000 dollars pourrait atteindre 1 400 dollars. Les modèles de la prochaine génération, comme les futurs Galaxy S26, Z Fold 7 et Z Flip 7, seraient les premiers touchés. Les constructeurs répercutent souvent ces frais supplémentaires sur les utilisateurs pour maintenir leurs marges. Cette hausse viendrait s’ajouter à une inflation déjà bien présente.

Samsung se retrouve dans une situation délicate. Sa part de marché aux États-Unis a chuté de 31 % à 18 % en un an. Une flambée des prix ne ferait qu’aggraver cette baisse, surtout face à Apple qui fabrique une partie de ses modèles localement. Les utilisateurs américains risquent de repousser leur achat ou de changer de marque.

Les modèles vendus dans l’Union européenne ne passeront pas par le marché américain, et aucun droit de douane similaire n’est actuellement prévu sur ce segment. Mais un effet domino n’est pas exclu : si les chaînes d’approvisionnement sont perturbées, certains coûts logistiques ou de fabrication pourraient finir par affecter aussi les prix en Europe.