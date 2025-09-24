Les premiers smartphones Android avec charge rapide universelle 100 W arrivent, mais ça change quoi ?

Les Xiaomi 17 embarquerait des batteries à très forte capacité, le fabricant ayant réussi à augmenter la densité énergétique des cellules. Pour que la charge ne prenne pas trop de temps, la marque proposerait une charge rapide universelle (USB PD) à 100 W sans besoin de chargeur propriétaire.

Chez les marques chinoises, de plus en plus de smartphones proposent une puissance de charge filaire très élevée, à 90, 100, voire 120 W. Mais pour en bénéficier, il faut acheter un chargeur propriétaire compatible. Il n'est pour l'instant pas possible de recharger son mobile aussi rapidement avec un chargeur universel, même si celui-ci est en théorie capable de supporter autant d'énergie. Cela signifie qu'il faut racheter un chargeur à chaque fois qu'on change de marque de smartphone, et surtout, qu'on ne peut pas emprunter un chargeur tiers si on n'a pas le sien sous la main.

Mais la situation est en train de changer. Les Xiaomi 17 vont être présentés ce 25 septembre 2025, mais le constructeur a déjà commencé à partager certaines caractéristiques techniques de ses prochains smartphones haut de gamme. On apprend qu'au moins un modèle de la série sera compatible avec la norme universelle de charge rapide USB PD PPS 100 W. Les propriétaires de Xiaomi 17 pourront donc avoir recours à n'importe quel chargeur supportant ce standard, et pas seulement à un chargeur de technologie Xiaomi.

De très grosses batteries pour les Xiaomi 17, obligeant à améliorer la recharge rapide ?

Dans le cas du Xiaomi 15 Pro par exemple, on peut atteindre une puissance de 90 W avec la technologie propriétaire HyperCharge de Xiaomi, rappelle Android Authority. Mais en utilisant un chargeur USB PD, même 90 W ou supérieur, la recharge descend au mieux à 27 W seulement. Xiaomi pourrait paver la voie à des puissances de charge très élevées en USB PD, notamment chez ses concurrents chinois comme Oppo, OnePlus, Vivo et Realme, des marques qui ont souvent misé sur la vitesse de charge comme argument de vente.

Xiaomi a peut-être pris cette décision, car la capacité des batteries des Xiaomi 17 devrait sensiblement progresser grâce à une meilleure densité des cellules. Recharger un accumulateur aussi imposant sans HyperCharge prendrait trop de temps. Le Xiaomi 17 Pro passerait de 0 à 100 % de batterie en 40 minutes avec un chargeur 100 W.