Votre montre connectées Android devient encore plus pratique avec ce nouveau navigateur web

Les montres connectées sous Wear OS accueillent un nouveau navigateur permettant de naviguer directement sur le web. L’utilisation, bien que limitée par la taille de l’écran, apporte une solution pratique pour effectuer des recherches rapides depuis son poignet. Une nouveauté qui pourrait séduire les utilisateurs à la recherche de plus de polyvalence.

Les montres connectées offrent une multitude de fonctionnalités pour suivre sa santé, recevoir des notifications et bien plus encore. Pourtant, surfer sur le web n'a jamais été l’un de leurs points forts. La navigation sur de petits écrans reste souvent laborieuse, avec peu d’applications réellement adaptées à ce format. Jusqu’à présent, les options pour accéder à internet sur Wear OS sous Android se faisaient rares et leur usage restait souvent compliqué.

WristWeb, un nouveau navigateur pour Wear OS développé par Ángel Gabaldón, promet de changer la donne. Cette appli permet aux utilisateurs d’accéder à des sites web directement depuis leur montre. Grâce à la commande vocale, il devient possible de saisir une adresse web et de visualiser la page sur l’écran, les sites étant ajustés automatiquement pour mieux s'adapter au format. Bien que ces appareils ne soient pas le premier choix pour naviguer sur le web, cette option peut s’avérer utile pour des recherches rapides, lorsque le smartphone n’est pas à portée de main.

WristWeb facilite la navigation sur internet avec les montre connectées mais reste limité

WristWeb se distingue par quelques fonctionnalités pratiques, comme la saisie vocale pour entrer une URL et la personnalisation de la page d'accueil. L'interface propose également un menu circulaire pour gérer les favoris, recharger les pages et naviguer entre elles. Cependant, l’utilisation reste limitée par la taille de l’écran : lire une page web sur une montre, avec un format adapté au mobile mais simplement réduit pour le poignet, n’est pas des plus confortables. L’écran rond et la taille réduite de ces dernières compliquent la lecture et la navigation, ce qui rend cet outil plus adapté à un usage de dépannage qu’à une utilisation prolongée.

Malgré ces limitations, WristWeb apporte une solution pour les utilisateurs de Wear OS à la recherche d’un moyen d’accéder rapidement au web depuis leur montre. Cela pourrait être particulièrement pratique pour consulter une information ou pour répondre à un besoin ponctuel sans devoir sortir son téléphone. Le téléchargement de l'application est gratuit sur le Google Play Store, ce qui permet aux curieux de l'essayer et de se faire leur propre opinion sur son utilité au quotidien.