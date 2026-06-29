Votre montre connectée va bientôt vous proposer un soutien psychologique grâce à une IA thérapeute

Les programmes d'IA dédiés à la santé mentale partagent tous la même limite, celle d'attendre que l'utilisateur fasse le premier pas. Des chercheurs ont décidé de renverser ce modèle. Leur outil surveille les signaux d'une montre connectée et intervient avant même qu'on lui ait demandé quoi que ce soit.

Les montres connectées ont progressivement transformé le suivi de santé quotidien. La fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et le stress font partie des informations captées en continu. Les Samsung Galaxy Watch participent déjà à des projets de recherche médicale avec des organismes cliniques. Plusieurs équipes scientifiques cherchent désormais à mobiliser ces mêmes signaux pour s'attaquer à la santé mentale des utilisateurs.

C'est précisément la limite que des chercheurs de l'Université d'Ottawa ont voulu dépasser avec UbiMyTherapist. Les chatbots IA peinent à apporter un vrai soutien émotionnel face aux situations difficiles. Ce système se distingue radicalement de ces outils réactifs. Il surveille en temps réel les signaux physiologiques d'une montre connectée et intervient dès qu'il détecte un signe de détresse.

UbiMyTherapist crée un jumeau numérique à partir de votre montre connectée pour anticiper les moments de détresse

UbiMyTherapist analyse trois types de signaux. La montre connectée mesure la variabilité cardiaque, les écouteurs captent le ton de la voix et le smartphone traite le texte écrit. Le système construit ensuite un jumeau numérique en combinant l'historique psychologique de la personne avec ses données en temps réel. Selon une étude présentée à l'IEEE International Conference on Consumer Electronics, l'outil propose deux modes de fonctionnement. Le mode réactif répond quand on prend contact. Le mode proactif, lui, intervient sans attendre. Testé sur 24 participants, cet assistant a obtenu de bonnes évaluations sur l'empathie et la personnalisation des réponses.

UbiMyTherapist n'a pas vocation à remplacer les thérapeutes humains. L'équipe de l'Université d'Ottawa le positionne comme un outil de soutien complémentaire. Il vise les personnes confrontées au coût des soins, à la stigmatisation ou au manque de professionnels disponibles. Le prototype doit encore évoluer pour répondre en temps réel aux signaux de la montre connectée. Le système reste pour l'instant un projet de recherche, sans date de commercialisation annoncée. Reste à savoir si l'industrie des wearables s'emparera de cette approche pour transformer un bracelet de fitness en véritable sentinelle émotionnelle.