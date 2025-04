Votre iPhone sera-t-il compatible avec la mise à jour iOS 19 ?

Trois modèles d'iPhone pourraient perdre leur suivi logiciel avec iOS 19. La mise à jour ne devrait pas être déployée sur tous les appareils sous iOS 18.

Il y a quelques mois, une fuite laissait entendre que tous les iPhone qui sont compatibles avec iOS 18 le seront également avec iOS 19. Mais selon de nouvelles informations, quelques modèles pourraient finalement être laissés sur le carreau par Apple : l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max.

9To5Mac cite une source qui s'est révélée fiable par le passé, notamment en ce qui concerne les futures mises à jour logicielles d'Apple. Elle avait par exemple vu juste sur les appareils qui seraient compatibles avec iOS 18. Le même leaker prétend aussi que l'iPad de 7ème génération ne recevra pas non plus iPadOS 19. Il n'évoque par contre pas le cas de l'iPad Pro, sorti en 2017, et qui ne devrait plus être pris en charge.

Trois iPhone privés d'iOS 19 ?

Voici donc la liste des iPhone qui recevront la mise à jour vers iOS 19 si ces dernières informations sont exactes :

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2e et 3e génération)

On constate tout de même une incongruité : les iPhone embarquant un SoC A12 Bionic ne seraient plus supportés, alors que les iPad équipés de la même puce auraient bien droit à iPadOS 19. Cela pourrait être dû à des restrictions matérielles qui vont au-delà du SoC, ou bien à une fonction prévue sur iOS et pas sur iPadOS qui ne peut pas être intégrée à des appareils sous puce A12.

Apple devrait nous en dire plus lors de la prochaine WWDC (Worldwide Developers Conference), qui se tient du 9 au 13 juin 2025. Les versions développeurs d'iOS 19 seront disponibles juste après l'événement, permettant d'avoir une première idée de ce que propose la mise à jour. L'interface d'iOS 19 a déjà commencé à fuiter, et Apple préparerait une refonte visuelle d'envergure avec cette version, entre nouvelles icônes pour les applications et effets visuels translucides.

Source : 9To5Mac