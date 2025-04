Nouvelles révélations sur le nouveau design d’iOS 19 : voici ce qui nous attend

Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg, vient de lever le voile sur les changements à venir dans iOS 19. Entre cohérence visuelle et effets de verre, Apple nous prépare une révolution esthétique digne de celle d'iOS 7.

Apple s'apprête à donner un coup de jeune à son système d'exploitation mobile. Selon les dernières informations dévoilées par Mark Gurman de Bloomberg, iOS 19 va subir une refonte graphique majeure, la plus importante depuis le lancement d'iOS 7 en 2013.

Cette mise à jour, dont le nom de code en interne serait « Solarium », promet d'apporter une cohérence visuelle accrue entre les différents appareils Apple, tout en introduisant de nouveaux effets visuels inspirés de visionOS.

Lire également – Il restera probablement impossible d’utiliser votre iPhone depuis le Mac avant iOS 19

Une interface unifiée et « vitreuse »

Le maître-mot de cette refonte semble être la cohérence. Gurman insiste sur la volonté d'Apple d'harmoniser l'apparence et le fonctionnement des interfaces entre l'iPhone, l'iPad et le Mac. Les menus, les boutons, les icônes et les mécanismes de navigation devraient ainsi adopter un style unifié sur l'ensemble des plateformes.

L'un des éléments les plus intrigants de cette refonte est l'introduction d'un « effet de verre » dans l'interface utilisateur. Bien que Gurman ne puisse pas entrer dans les détails, il laisse entendre que cet effet pourrait être dynamique, réagissant potentiellement aux mouvements de l'utilisateur, à l'instar de ce qu'on peut voir sur tvOS et visionOS.

Cette nouvelle esthétique ne se limitera pas à quelques applications. Gurman s'attend à ce que la majorité des applications principales d'Apple bénéficient de cette mise à jour visuelle, adoptant des éléments d'interface inspirés de visionOS. Le journaliste souligne également que cette refonte vise à rendre l'interface plus intuitive pour une nouvelle génération d'utilisateurs, tout en renforçant le sentiment d'unité entre l'individu et ses appareils.

Bien que ces changements puissent nécessiter un temps d'adaptation, Gurman se montre optimiste quant à l'accueil que leur réserveront les utilisateurs. Il estime que le résultat final devrait être visuellement attrayant et apprécié du public. Il est important de noter que ces informations contrastent avec les maquettes récemment partagées par le leaker Jon Prosser. Gurman a explicitement démenti l'exactitude de ces images, les qualifiant de basées sur de « très anciennes versions » ou des « descriptions vagues » d'iOS 19. Les fans d'Apple devront patienter jusqu'à la WWDC en juin pour découvrir officiellement cette nouvelle interface.

Source : Bloomberg