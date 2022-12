Apple : la détection d’accident des iPhone 14 continue d’envoyer de faux appels d’urgence

Malgré les optimisations apportées lors de la mise à jour d'iOS 16 en novembre, la fonction de détection d'accident de voiture de l'iPhone 14 continue d'appeler accidentellement les secours.

Il y a quelques mois, les derniers iPhone et la série Watch 8 d’Apple sont arrivés sur le marché avec la possibilité d'envoyer un appel automatisé aux services d'urgence lorsque l'appareil subit un arrêt brutal, généralement à la suite d'un accident de voiture. Cependant, depuis son lancement, cette fonctionnalité n’a pas toujours fonctionné comme prévu.

En effet, même si des tests ont prouvé qu’elle était effectivement capable d’alerter les secours lors d’un accident de voiture, Crash Detection s’active également dans d’autres circonstances, et pas toujours pour les bonnes raisons. Nous avions par exemple vu que des appels d’urgence étaient envoyés depuis des montages russes, mais ce n’est pas la seule activité dans laquelle des erreurs interviennent.

Les stations de ski sont très touchées par les faux appels d’urgence

D’après un rapport de The Colorado Sun, les stations de ski sont également très touchées par les faux appels d’urgence. En effet, les appareils d'Apple ont envoyé 71 alertes automatiques d'accident au centre 911 du comté de Summit au cours du week-end dernier, dont aucune ne correspondait à une véritable urgence. Il s’agit d’une zone avec de nombreuses stations de ski.

Les appels automatisés composaient le 911 et informaient les répartiteurs d'un accident potentiel ainsi que de la latitude et de la longitude de la personne, mais après enquête, tous ces “accidents” se sont avérés être des chutes dans la neige et non un accident de voiture mortel.

Il est probable que la vitesse et l'impact qui suit déclenchent à tort les capteurs des iPhone et des Apple Watche, et puisqu’il est commun de tomber en pratiquant des sports de glisse, les services d’urgences sont débordés par ces faux positifs. Ces fausses alertes représentent une énorme perte de temps et de ressources pour les répartiteurs qui ne peuvent se permettre d'ignorer ces appels, au cas où l’un d’entre eux s’avèrerait être une vraie urgence.

Pour chaque appel reçu, les dispatchers ont tenté de contacter le skieur. S'ils ne recevaient pas de réponse, des patrouilleurs de ski étaient envoyés pour vérifier l'emplacement de l'appel pour un accident potentiel. « Nous détournons absolument des ressources essentielles des personnes qui en ont besoin au profit d'une fonction sur un téléphone », a fait remarquer Dummer, le directeur du comté. D’après lui, dans le comté de Pitkin, le centre 911 reçoit jusqu'à 20 de ces appels accidentels causés par la fonction de détection des collisions de l'iPhone 14 par jour.