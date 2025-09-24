Votre enfant s’apprête à passer le Code de la route ? Gare aux arnaques sur les réseaux sociaux

Si votre enfant s'apprête à passer le Code de la route, il est primordial de le mettre en garde contre les dangers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, de nombreuses arnaques visent les apprentis conducteurs, entre fausses heures de conduite, délivrance de faux certificats et passage aux examens bidons.

Avec pas moins de deux millions de candidats en moyenne chaque année, l'examen du Code de la route fait partie des épreuves les plus passées en France chaque année. Logique en soi, puisqu'il s'agit de la première étape avant de pouvoir tenter sa chance au permis de conduire.

Et forcément, le passage du code de la Route représente une manne financière conséquente… Surtout depuis sa privation partielle en 2016 par l'Etat. Depuis cette date, les candidats peuvent passer leur code dans six organismes agréés (La Poste, France code, Bureau Veritas, etc.), en plus des centres d'examens préfectoraux. Là où le bât blesse, c'est que cette privatisation a ouvert la porte à des fraudes et des arnaques en masse, spécifiquement sur les réseaux sociaux.

Les apprentis conducteurs, une cible de choix pour les escrocs

Que ce soit en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne, les apprentis conducteurs sont devenus des cibles de choix pour les escrocs du web. Sur Snapchat et Instagram, il suffit de quelques minutes pour trouver différentes publications proposant contre de l'argent des heures de conduite à prix cassé ou des créneaux pour passer l'examen en avance.

Bien entendu, tout cela est faux et vise simplement à vider le compte en banque des candidats. D'après une étude publiée par la banque britannique TSB et relayée par nos confrères du site Which, les cas d'arnaque au Code de la route se sont multipliés chez ses clients. Concrètement, l'établissement a constaté que les préjudices s'élevaient en moyenne à 280 euros par personne.

Durant son enquête, TSB a déniché plusieurs comptes sur TikTok qui prétendent proposer des leçons à prix coûtant. Une jeune victime a payé plus de 550 euros pour une vingtaine de cours… qui n'ont jamais eu lieu évidemment.

Ne tombez pas dans le piège des formules miraculeuses

En France, les arnaques aux faux codes de la Route ont également le vent en poupe. En juillet 2024, trois hommes ont été condamnés pour avoir vendu de faux codes de la Route à des centaines de personnes via les réseaux sociaux. Au total, ils ont amassé plus de 140 000 euros grâce à une combine bien rodée. En effet, les escrocs faisaient passer les cartes d'identité des acheteurs à un complice, gérant d'un centre d'examen. En échange d'une commission, il passait le code à leur place, avant de le valider.

Si les cerveaux de l'opération ont été sanctionnés sévèrement, c'est également le cas des candidats. Comme on peut le lire dans les colonnes de Ouest France, certains ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 1440 euros et entre 5 et 10 ans d'interdiction de passer un examen. Les permis de conduire obtenus grâce à ce faux code ont également été annulés.

Pire encore, on trouve également sur Snapchat des comptes qui vendent de faux certificats de conduite. En janvier 2025, une jeune femme belge a été jugée pour avoir tenté d'acheter sur le réseau social un permis provisoire avec un faux certificat. Elle a malheureusement cru aux promesses de ce compte, qui garantit aux candidats de pouvoir prendre la route en quelques jours seulement. Plus c'est gros, plus ça passe comme on dit. Elle a finalement été attrapée par un agent administratif, qui s'est aperçu de la supercherie lors de la présentation du faux document à l'administration communale de Jurbise (Belgique).

Des risques qui n'en valent pas la peine

On le sait, passer son code de la Route et son permis de conduire coûte cher et cela peut prendre du temps. Dans une génération de l'immédiateté et habituée au “Tout, tout de suite“, certains peuvent être tentés de faire appel à ses fausses solutions mises en avant sur les réseaux sociaux.

Mais comme dit plus haut, les risques n'en valent clairement pas la chandelle. Premièrement, ces annonces sont très souvent des arnaques et consistent simplement à attirer les plus pressés pour vider leur compte en banque. Et même si vous finissez par obtenir un faux certificat pour le Code de la route, votre non-connaissance des règles sera repérée immédiatement lors de l'examen pratique de la conduite.

Enfin, il faut rappeler que frauder, c'est risquer d'importantes sanctions pénales pour le candidat :

jusqu'à trois ans d'emprisonnement

jusqu'à 45 000 euros d'amende

5 ans d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire

permis/code immédiatement retiré si obtenu via un acte frauduleux

Apparition de la mention “Usage de faux” sur le casier judiciaire

En 2024, pas moins de 7 000 épreuves du Code de la route ont été annulées. En outre, 84 centres d'examens ont fermé boutique, après des faits avérés de pratiques frauduleuses.