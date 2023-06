Non, vous n’avez pas besoin de refaire votre permis de toute urgence, c’est une arnaque

L’UFC Que choisir alerte sur les risques d’arnaques liées au nouveau permis de conduire, qui sera obligatoire à compter de 2033. Néanmoins, les modalités de changement n’étant pas encore très claires pour les automobilistes, des pirates profitent de cette incertitude pour lancer des campagnes de phishing massives. On vous explique comment vous protéger.

Voilà bientôt une dizaine d’années que le nouveau permis de conduire est en circulation en France. Pourtant, il est tout à fait possible que vous n’ayez pas encore en votre possession cette petite carte rose plastifiée, et que vous utilisiez encore le vieux permis de conduire en papier. En effet, ce n’est qu’à partir du 19 janvier 2033 que cette dernière version deviendra obligatoire pour tous les automobilistes.

Vous avez donc encore une bonne dizaine d’années devant vous, quand bien même la version plastifiée offre plusieurs avantages par rapport à sa grande sœur. Pêle-mêle, on peut notamment citer la présence d’une puce et de la bande MRZ (Machine-Readable Zone), qui lui assure une bien meilleure protection contre la fraude et la falsification. Avec un tel délai devant nous, il semble logique que beaucoup de conducteurs ne sachent pas encore comment se procurer cette nouvelle version.

Attention à ces arnaques qui vous pressent de changer de permis de conduire

Autrement dit, cela laisse une brèche grande ouverte pour les pirates qui s’empressent d’y déverser leurs arnaques. Comme l’a récemment rappelé l’UFC Que choisir, de nombreux escrocs font croire à leur victime, bien souvent via l’envoi d’un SMS, qu’il est urgent pour elles de transitionner vers le nouveau permis, au risque de se voir infliger une lourde amende. Bien entendu, il s’agit d’une tentative de phishing.

Rappelons donc qu’à l’heure actuelle, vous ne pouvez effectuer la demande pour un nouveau permis de conduire qu’en cas de vol, perte ou détérioration de votre permis actuel, ou en dans le cadre d’un changement d’état civil. De la même manière, vous pouvez vérifier la validité de toute demande concernant votre permis de conduire sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Source : UFC Que choisir