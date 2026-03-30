Vos prochains smartphones pourraient coûter bien moins cher grâce à cette découverte de Google

La flambée du prix de la mémoire fait grimper le coût de tous nos appareils depuis des mois. Google vient de dévoiler une technologie qui pourrait réduire drastiquement ces besoins. Si elle se généralise, vos prochains smartphones pourraient coûter bien moins cher.

Le marché de la mémoire traverse une crise sans précédent. Les fabricants de puces concentrent leur production sur les serveurs dédiés à l'intelligence artificielle, délaissant le reste du marché. Le prix de la mémoire a encore doublé en 2026, une hausse qui ne montre aucun signe de ralentissement. Elle représente désormais près de la moitié du coût de production d'un smartphone d'entrée de gamme. Les constructeurs répercutent ces hausses sur les prix finaux, et les consommateurs en font les frais.

Dans ce contexte, une annonce de Google change la perspective. Le géant américain a présenté TurboQuant, un algorithme de compression pour les modèles d'intelligence artificielle. Ceux-ci s'appuient sur un mécanisme appelé cache clé-valeur, qui stocke des données temporaires pour accélérer les calculs et éviter de les répéter. Plus les modèles sont puissants, plus ce cache devient gourmand en mémoire. C'est précisément ce goulot d'étranglement que cette technique cherche à résoudre, sans sacrifier la précision des résultats.

TurboQuant de Google divise par six la mémoire des modèles d'IA sans perdre en précision

Selon Google, TurboQuant fonctionne en deux étapes. La première, baptisée PolarQuant, transforme les données en représentations compactes pour réduire leur volume. La seconde, appelée QJL, affine les résultats en compressant chaque valeur sur un seul bit. L'ensemble permet de diviser par six la mémoire utilisée par le cache clé-valeur. Les calculs s'effectuent jusqu'à huit fois plus vite. Ce dernier fonctionne avec aussi peu que trois bits de précision, sans nécessiter de réentraînement des modèles existants.

Si cette technologie se généralise, les fabricants pourraient intégrer des capacités d'IA avancées avec bien moins de mémoire embarquée. Moins de mémoire nécessaire signifie des composants moins coûteux et des appareils potentiellement moins chers. Cette réduction pourrait aussi bénéficier aux PC et aux tablettes, dont les prix subissent la même pression depuis plusieurs mois. Google n'a pas encore précisé de calendrier de déploiement. Les résultats annoncés restent pour l'instant liés à des conditions expérimentales. Leur impact réel dépendra des architectures et des usages concrets.