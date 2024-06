La puce Snapdragon X Elite de Qualcomm était censée changer la donne pour Windows ARM, en offrant enfin des performances de haut niveau pour concurrencer les processeurs de la série M d'Apple, mais n’est pas se que constatent les premiers testeurs.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui comptaient sur les nouvelles puces de Qualcomm pour relever la barre sur les PC Windows. Certains des premiers benchmarks tiers du X Elite soulèvent des inquiétudes quant à savoir s'il sera à la hauteur de l'engouement qu'il suscite.

Un utilisateur de Reddit qui s'est procuré le nouvel ordinateur portable Galaxy Book4 Edge de Samsung équipé du X Elite a récemment partagé des résultats décevants. Dans les tests GeekBench, le système a obtenu des scores monocœur et multicœur de seulement 1 829 et 11 379 respectivement lorsqu'il fonctionnait sur batterie. Branché sur le secteur, le système n'a obtenu que des gains modestes de 1 841 en monocœur et de 11 537 en multicœur.

Le Snapdragon X Elite est plus lent que prévu

Pour mettre ces chiffres en perspective, ils sont bien en deçà des propres benchmarks de Qualcomm, qui atteignent 2 977 en monocœur et 15 086 en multicœur pour le X Elite. Plus accablant encore, le résultat du Galaxy Book4 pour un seul cœur est même inférieur à celui de l'iPhone 12 mini d'Apple de 2020.

L'utilisateur de Reddit a également fait état de performances de jeu médiocres, avec Resident Evil Village fonctionnant à seulement 40-50 fps à une définition de 1080p, même en utilisant la technologie d’upscaling d'AMD. L'autonomie de la batterie a aussi été décrite comme décevante par rapport aux annonces de la marque.

L'indignation s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et les forums, les critiques accusant Qualcomm de promettre trop et de ne pas tenir ses promesses, une fois de plus, avec ses puces pour PC. Toutefois, il pourrait y avoir d'autres facteurs en jeu que les capacités brutes du X Elite. Certains ont émis l'hypothèse que Samsung pourrait ralentir les performances de la puce afin de contrôler les températures et l'épuisement de la batterie. Le testeur de Reddit a rapporté que le CPU ne dépassait jamais les 2,52 GHz, bien loin de sa capacité maximale de 4,0 GHz.

Il est également possible qu'il s'agisse simplement d'un défaut matériel ou d'un problème logiciel qui peut être résolu par des mises à jour du micrologiciel. D'autres résultats GeekBench de prétendus systèmes X Elite ont été publiés avec des performances meilleures, mais toujours mitigées. Qualcomm n'a pas encore levé son embargo sur les tests, mais avait déjà été accusée de mentir à leur sujet par un autre journaliste.

Source : Reddit