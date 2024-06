Ce connecteur que vous utilisez tous les jours sur votre PC est en train de disparaître

Le monde de la technologie est en constante évolution, et ce que nous considérons comme standard aujourd'hui pourrait devenir obsolète demain. Les connecteurs et ports que nous utilisons quotidiennement ne font pas exception. L'un des changements les plus notables concerne le connecteur USB Type-A, une norme longtemps utilisée dans les ordinateurs.

Depuis des années, l'USB Type-A est un standard pour les connexions dans les ordinateurs. Ce connecteur, qui est impossible à brancher correctement du premier coup, est couramment utilisé avec nos périphériques les plus communs, comme les souris sans fil, les clés USB ou les disques durs externes. Toutefois, de nouvelles innovations remettent en question sa place. Avec l'arrivée des nouvelles cartes mères, ce dernier semble être en voie de disparition.

ASRock, une entreprise reconnue pour ses cartes mères, vient de présenter son dernier modèle : la Z890 Taichi Aqua. Celle-ci se distingue justement par l'absence totale de ports USB Type-A et pourrait bien marquer un tournant dans l'industrie informatique.

Cette nouvelle carte mère présente 10 ports USB Type-C

La Z890 Taichi Aqua est équipée de dix ports USB Type-C, mais aucun port USB Type-A. Cette décision nous dévoile la tendance vers l'adoption croissante de cette norme, plus si nouvelle maintenant, qui offre des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbps. Elles sont bien supérieures aux 480 Mbps de nos anciens ports pour garantir une compatibilité avec les appareils modernes qui sont de plus en plus performants.

L'absence de ports USB Type-A sur la Z890 Taichi Aqua représente un changement important pour les utilisateurs. Ils devront peut-être utiliser des adaptateurs pour connecter leurs anciens périphériques. Cependant, cette transition vers le Type-C suit la tendance de l'industrie vers des connexions plus rapides et plus efficaces. D'autres fabricants suivent également cette voie, ce qui nous signale sûrement la fin imminente du Type-A.

Bien que l'USB Type-A ait été omniprésent pendant des années, les avancées récentes montrent une évolution vers des solutions plus modernes et performantes. Les utilisateurs n’auront d’autre choix que de s'adapter à ces nouvelles normes pour profiter pleinement de leurs équipements.