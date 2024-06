Humane AI Pin : le gadget censé remplacer le smartphone risque de prendre feu

Humane demande aux utilisateurs de son AI Pin d'arrêter immédiatement d'utiliser le boîtier de recharge en raison d'un risque d'incendie. Une enquête a révélé des défauts dans les cellules de batterie fournies par un vendeur tiers.

Humane, une startup fondée par d'anciens employés d'Apple, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, avait suscité de grandes attentes avec son produit révolutionnaire, l'Ai Pin. Cette entreprise a été créée avec l'ambition de remplacer les smartphones grâce à un dispositif sans écran qui utilise pleinement l'intelligence artificielle. Cependant, malgré les promesses initiales, l'entreprise a rencontré de nombreux obstacles techniques et des critiques négatives.

À peine un mois après la livraison – en retard – de son produit phare, l'AI Pin, Humane envisage déjà de vendre la société pour une somme pouvant atteindre presque un milliard d’euros. En avril 2024, ce petit appareil a été critiqué pour ses nombreux défauts, notamment une batterie faible, des surchauffes et des lacunes de fonctionnement. Face à ces difficultés, la société a tenté de compenser les clients déçus en offrant des mois de souscription gratuite à son service. Cependant, la situation s'est aggravée avec la découverte récente de nouveaux problèmes de batterie aux conséquences plus graves.

Le boitier de recharge de l’AI Pin présente un risque d'incendie

Humane a récemment envoyé un e-mail à ses clients les avertissant d'un problème potentiel de sécurité avec le boîtier de recharge de l'AI Pin. L'entreprise a identifié des défauts dans les cellules de batterie fournies par un vendeur tiers, qui ne répondent plus aux normes de qualité.

En conséquence, Humane a disqualifié ce fournisseur et cherche un nouveau partenaire. Le problème a été découvert après un incident signalé impliquant un câble USB-C tiers et une source d'alimentation externe. La société a rapidement lancé une enquête qui a confirmé que certaines cellules de batterie du boîtier présentent un risque d’incendie.

Le message de Humane recommande à tous les utilisateurs d'arrêter immédiatement d'utiliser et de charger le boîtier de recharge. Ce dernier permet de transporter et de recharger le gadget ou une seconde batterie, mais il est maintenant interdit d'utilisation. Le reste des accessoires de l'AI Pin, y compris le Battery Booster et le Charge Pad, ne sont pas affectés par ce problème. Pour compenser l'inconvénient, l’entreprise offre deux mois gratuits de son service d'abonnement obligatoire. La société n'a pas encore précisé si un boîtier de recharge de remplacement sera fourni. Les utilisateurs doivent utiliser le chargeur traditionnel fourni dans la boîte pour recharger leur appareil.